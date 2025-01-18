Борьба за топ-6 в Бельгии. Гент разошелся миром с Шарлеруа

Вечером 17 января состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии.

Гент на домашней арене разошелся миром с Шарлеруа (1:1).

Эту команду ведут борьбу за топ-шестерку, которая продолжит борьбу за медали.

Лидеры: Генк (45 очков), Брюгге (44), Сен-Жилуаз (34), Антверпен, Андерлехт (по 33), Гент (32).

Чемпионат Бельгии. 22-й тур, 17 января

Гент – Шарлеруа – 1:1

Голы: Кумс, 72 – Мбенза, 12