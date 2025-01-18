Бельгия18 января 2025, 04:31 | Обновлено 18 января 2025, 04:45
21
0
Борьба за топ-6 в Бельгии. Гент разошелся миром с Шарлеруа
Вечером 17 января состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии
18 января 2025, 04:31 | Обновлено 18 января 2025, 04:45
21
0
Вечером 17 января состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии.
Гент на домашней арене разошелся миром с Шарлеруа (1:1).
Эту команду ведут борьбу за топ-шестерку, которая продолжит борьбу за медали.
Лидеры: Генк (45 очков), Брюгге (44), Сен-Жилуаз (34), Антверпен, Андерлехт (по 33), Гент (32).
Чемпионат Бельгии. 22-й тур, 17 января
Гент – Шарлеруа – 1:1
Голы: Кумс, 72 – Мбенза, 12
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