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  4. «Они этого не хотят». Журналист рассказал, как Зинченко покинет Арсенал
Англия
18 января 2025, 00:12 | Обновлено 18 января 2025, 00:18
496
0

«Они этого не хотят». Журналист рассказал, как Зинченко покинет Арсенал

Лондонский клуб хочет сохранить украинского футболиста в своем составе

18 января 2025, 00:12 | Обновлено 18 января 2025, 00:18
496
0
«Они этого не хотят». Журналист рассказал, как Зинченко покинет Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист Дхармеш Шет прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко:

«Это интересный вопрос. Он не особенно хорошо проявил себя. В этом сезоне он всего дважды выходил в стартовом составе «Арсенала» в Премьер-лиге.

Я не удивлюсь, если левый фланг защиты станет еще одним вариантом, который клуб рассмотрит для усиления, потому что Киран Тирни, похоже, тоже намерен уйти.

Они не собираются использовать одногодовую опцию в контракте Зинченко. Пока же дортмундская «Боруссия» интересуется им.

Арсенал на самом деле не хочет, в идеальном сценарии, никаких оттоков в это трансферное окно, если они не смогут купить игроков. Они не хотят остаться в меньшинстве. Это ведь касается размера команды, а также ее качества.

Но у Зинченко истекают последние 18 месяцев контракта. Если поступит хорошее предложение, мне сказали, что «Арсенал» рассмотрит его и потом примет решение по нему.

Поэтому я думаю, что за этим, безусловно, стоит понаблюдать в это окно, особенно потому, что «Арсенал» прекрасно понимает, какая у них сложилась ситуация с Тирни, и если он не уйдет в аренду, они не заработают на нем никаких денег», – сказал Шет в подкасте Sky Sports Transfer Talk.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы УПЛ трансферы Киран Тирни
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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