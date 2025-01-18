Известно, что сказал Лунин игроку Сельты после скандала в Кубке Испании

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал частью скандала во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:2). Перед первым голом «сливочных» украинец снес в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

После завершения матча Лунин в подтрибунном помещении провел разговор об этом эпизоде с игроком «Сельты» Борхой Иглесиасом. Лунин рассказал, что судья правильно сделал, что не назначил пенальти. Лунин признался, что своей рукой сначала нашел мяч, а не ногу соперника, также Андрей заверил, что не он инициировал контакт, а соперник.

Лунин провел седьмой матч в этом сезоне. Андрей пропустил десять голов и трижды отыграл на ноль.