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Испания
18 января 2025, 02:38 | Обновлено 18 января 2025, 02:53
457
0

Известно, что сказал Лунин игроку Сельты после скандала в Кубке Испании

Украинский вратарь считает, что сыграл чисто

18 января 2025, 02:38 | Обновлено 18 января 2025, 02:53
457
0
Известно, что сказал Лунин игроку Сельты после скандала в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал частью скандала во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:2). Перед первым голом «сливочных» украинец снес в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

После завершения матча Лунин в подтрибунном помещении провел разговор об этом эпизоде с игроком «Сельты» Борхой Иглесиасом. Лунин рассказал, что судья правильно сделал, что не назначил пенальти. Лунин признался, что своей рукой сначала нашел мяч, а не ногу соперника, также Андрей заверил, что не он инициировал контакт, а соперник.

Лунин провел седьмой матч в этом сезоне. Андрей пропустил десять голов и трижды отыграл на ноль.

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Борха Иглесиас судейство судьи (арбитры) Сельта пенальти Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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