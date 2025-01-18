ВИДЕО. Монпелье продлил кризис Монако, Лилль обыграл Ниццу и вошел в топ-3

Вечером 17 января состоялись два матча 18-го тура чемпионата Франции.

Лилль обыграл Ниццу на домашней арене (2:1). Нападающий орлят Софьян Диоп на 29-й минуте открыл счет. Хозяева отыгрались на 48-й минуте, когда забил Хаукон Харальдссон. Автором победного мяча стал защитник Бафоде Диаките.

Лилль набрал 32 очка и поднялся на 3-е место, Ницца идет на 5-й позиции (30 очков).

Монако в гостях уступил Монпелье (1:2). На гол защитника монегасков Тило Керера хозяева поля ответили дублем форварда Мусы Аль-Таамари.

Монако, имеет серия из 4 матчей без побед. А Монпелье продолжает занимать последнее место в турнирной таблице (12 очков.

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (43 очка), Марсель (36), Лилль (32), Монако (31), Ницца (30), Лион (28).

Лига 1. 18-й тур, 17 января

Лилль – Ницца – 2:1

Голы: Хаукон Харальдссон, 48, Бафоде Диаките, 63 – Софьян Диоп, 29

Монпелье – Монако – 2:1

Голы: Муса Аль-Таамари, 55, 82 – Тило Керер, 32