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  4. ЧЕРНЕНЬКИЙ: «Очень рад, что первым из академии Шахтера получил этот приз»
Молодежные турниры
18 января 2025, 05:17 | Обновлено 18 января 2025, 05:50
107
0

ЧЕРНЕНЬКИЙ: «Очень рад, что первым из академии Шахтера получил этот приз»

Молодой игрок юношеского состав забил самый красивый гол горняков в 2024 году

18 января 2025, 05:17 | Обновлено 18 января 2025, 05:50
107
0
ЧЕРНЕНЬКИЙ: «Очень рад, что первым из академии Шахтера получил этот приз»
ФК Шахтер. Александр Черненький

Гравець академії «гірників» Олександр Чорненький поділився враженнями від отриманої нагороди за найкращий гол «Шахтаря» у 2024 році (публікується українською мовою).

Олександр Чорненький, якого за результатами опитування визнали автором найкращого забитого м’яча «гірників» у 2024 році, отримав свою відзнаку. Символічну нагороду у вигляді схрещених молотів гравцеві перед тренуванням вручив директор академії ФК «Шахтар» Олександр Алексєєв.

За підсумками голосування гол півзахисника «Шахтаря» U17 став найкращим у 2024 році. У фінальному голосуванні яскраве виконання Олександра Чорненького з 594 балами випередило влучний постріл Миколи Матвієнка, який набрав 559 голосів.

– Олександре, ти отримав нагороду за перемогу в «Battle голів», уболівальники визнали твій гол найкращим у 2024 році. Які емоції маєш після перемоги в голосуванні?

– Емоції неймовірні, дуже хотілося виграти в «Battle голів»! Дякую вболівальникам, які проголосували за мій гол. Радію, що мені вдалося це зробити.

– Що відчув, коли дізнався про участь у традиційному «Battle голів»?

– Почувався просто неймовірно! Мені скинули це в Instagram, і я, коли побачив, був дуже радий.

– Чи стежив раніше за «Battle голів» і чи мріяв стати учасником?

– Так, стежив і дуже сильно хотів потрапити до проєкту.

– Сподівався дійти до фіналу?

– Ні, але вірив, що дійду до фіналу.

– Фінал «Battle голів» став доволі напруженим, до останнього не було зрозуміло, хто стане переможцем. Слідкував за голосуванням?

– Так, кожної години заходив і дивився на результати.

– Знаєш, що є першим вихованцем академії «Шахтаря», який переміг у «Battle голів»? І якою була перша реакція, коли дізнався результати голосування?

– Дуже щасливий був, коли дізнався, що є першим з академії, хто отримав цю нагороду.

– Чи є ще забитий тобою мʼяч, який може позмагатися з переможним найкращим?

– Ні, це, мабуть, найкращий мій гол.

– Як вважаєш, який гол «Шахтаря» був найкрасивішим у 2024 році?

– Гол Марлона Гомеса у ворота «Чорноморця».

– Чи стежив ти за «Super Battle голів» і наскільки закономірною вважаєш перемогу Віктора Коваленка?

– Так, стежив, і було очікувано, що виграє Коваленко, тому що він забив гарний гол, та ще й у ворота «Динамо»!

– На початку тижня «Шахтар» U17 повернувся до роботи. Як минула відпустка, чи встиг скучити за колективом і тренувальним процесом?

– Відпустка пройшла чудово, я встиг відпочити й дуже сумував за хлопцями і тренерами.

– Навесні розпочнеться друга частина чемпіонату ДЮФЛ України. Які очікування та цілі на 2025 рік?

– Хотілося б повторити тогорічний успіх і здобути чемпіонство зі всіма хлопцями й тренерами.

– Хто є наразі найсильнішим гравцем першої команди «Шахтаря»?

–На мою думку, це Георгій Судаков. Тому що в нього дуже хороша передача, дуже хороша техніка й бачення поля.

Зазначимо, що Олександр став першим виконавцем Академії ФК «Шахтар», який тріумфував у проєкті «Battle голів». Окрім цього, у 2024 році півзахисник разом із «Шахтарем» U16 здобув золоті нагороди ДЮФЛУ.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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