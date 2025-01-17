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Украина. Премьер лига
17 января 2025, 15:02 | Обновлено 17 января 2025, 15:03
1807
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб в УПЛ

Игорь Харатин стал игроком «Вереса»

17 января 2025, 15:02 | Обновлено 17 января 2025, 15:03
1807
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб в УПЛ
НК Верес. Игорь Харатин

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании украинского полузащитника Игоря Харатина.

Контракт 29-летнего футболиста с народным клубом будет действовать в течение следующих двух с половиной сезонов. Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь недавно «Колос» разорвал контракт с игроком.

В сезоне 2024/25 Игорь Харатин провел 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего хавбека национальной сборной Украины (4 матча) в 300 тысяч евро.

Пресс-служба ровенского клуба презентовала Харатина оригинальным видео.

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Дмитро Вус Источник: ФК Верес
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