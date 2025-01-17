ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб в УПЛ

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании украинского полузащитника Игоря Харатина.

Контракт 29-летнего футболиста с народным клубом будет действовать в течение следующих двух с половиной сезонов. Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь недавно «Колос» разорвал контракт с игроком.

В сезоне 2024/25 Игорь Харатин провел 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего хавбека национальной сборной Украины (4 матча) в 300 тысяч евро.

Пресс-служба ровенского клуба презентовала Харатина оригинальным видео.