ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб в УПЛ
Игорь Харатин стал игроком «Вереса»
Ровенский «Верес» официально объявил о подписании украинского полузащитника Игоря Харатина.
Контракт 29-летнего футболиста с народным клубом будет действовать в течение следующих двух с половиной сезонов. Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь недавно «Колос» разорвал контракт с игроком.
В сезоне 2024/25 Игорь Харатин провел 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего хавбека национальной сборной Украины (4 матча) в 300 тысяч евро.
Пресс-служба ровенского клуба презентовала Харатина оригинальным видео.
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