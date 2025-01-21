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21 января 2025, 07:25 |
1018
0

Победа Челси, трансферы Шахтера, контракт Степанова

Главные новости за 20 января на Sport.ua

21 января 2025, 07:25 |
1018
0
Победа Челси, трансферы Шахтера, контракт Степанова
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 января.

1. Синие укротили Волков. Челси одержал уверенную победу и вышел на 4-е место
Победу синим принесли голы Тосина Адарабио, Марка Кукурельи и Нони Мадуэке

2А. Батагов подтвердил трансфер футболиста сборной Украины из Шахтера
Даниил Сикан вскоре станет игроком «Трабзонспора»

2В. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб объявил о подписании футболиста Шахтера
Майкон в четвертый раз оформил арендное соглашение с «Коринтиансом»

3А. Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Алексей Сливченко считает, что киевляне наконец-то начали действовать максимально логично

3В. Он не отказывался. Известно, почему сорвался трансфер украинца в Динамо
Богдан Слюбик не будет играть за киевский гранд

4А. «Довбик делает разницу». В Италии оценили летние трансферы Ромы
Журналисты уверены, что не все футболисты усилили команду

4В. Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Стефано Карина – об украинском форварде

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
Команду Жузепа Гвардиолы пополнил Абдукодир Хусанов

5В. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский Холланд остался. Степанов продлил контракт с Байером
Артем Степанов продлил оглашение с клубом до 2027 года

6. Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
В сезоне 2024/25 Денис Гармаш выступал за «Металлист 1925»

7. Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Элина в двух сетах одолела Веронику Кудерметову в 4-м раунде австралийского мейджора

8А. Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Александр разместился на шестой позиции

8В. Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Кенни Эллис неоднозначно высказался об украинском боксере

9. Макс Ферстаппен. Самый молодой победитель Формулы-1, легенда своего времени
От картинга до эпохи доминирования. История успеха нидерландского гонщика

10. Ростислав СЕМЕНЧЕНКО: Лучший молодой футзалист? Радовался, что в десятке
Лучший молодой футзалист мира дал эксклюзивное интервью Sport.ua

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