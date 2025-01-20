«Довбик делает разницу». В Италии оценили летние трансферы Ромы

Итальянские журналисты оценили летнее трансферное окно «Ромы» – в Италии уверены, что римский клуб не совершил провальных сделок полгода назад, однако новые футболисты не смогли усилить команду. Единственное приобретение, которое оценили позитивно – переход в Серию А украинского форварда Артема Довбика:

«Прошло полгода и стоит признать, что игроки, которые пришли в Рим летом, не смогли усилить клуб. Главные инвестиции были сделаны в атаку – когда форвард Артем Довбик выходит на футбольное поле, то делает разницу и влияет на итоговый результат команды. Его трансфер, вероятно, единственное успешное подписание, которое сделало руководство летом», – считают журналисты.

Украинский форвард перебрался в Италию из испанской «Жироны» за 30,5 млн евро. В этом сезоне Довбик провел за римский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинский форвард ответил на вопросы журналистов после матча чемпионата Италии.