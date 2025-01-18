Артем ДОВБИК: «Ненавижу эту игру. Много людей пишут мне и просят забить»

17 января состоялся матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» одолела «Дженоа» со счетом 3:1. Украинский форвард римского клуба Артем Довбик провел на поле 85 минут и отметился забитым голом.

После игры футболист пообщался с журналистами, где признался, что не любит игру Fantasy, которая очень популярна среди болельщиков:

«Я ненавижу эту игру, потому что многие думают только об этом и присылают мне сообщения вроде: «Пожалуйста, забей гол, потому что я поставил тебя в свою команду в Fantasy Football». Я пытаюсь забивать в каждом матче, но иногда это не получается сделать», – признался Довбик.

В этом сезоне Артем Довбик провел за «Рому» 19 матчей в чемпионате, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Римский клуб набрал 27 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.