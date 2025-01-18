Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ДОВБИК: «Ненавижу эту игру. Много людей пишут мне и просят забить»
Италия
18 января 2025, 12:51 |
683
2

Артем ДОВБИК: «Ненавижу эту игру. Много людей пишут мне и просят забить»

Украинский форвард ответил на вопросы журналистов

18 января 2025, 12:51 |
683
2
Артем ДОВБИК: «Ненавижу эту игру. Много людей пишут мне и просят забить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

17 января состоялся матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» одолела «Дженоа» со счетом 3:1. Украинский форвард римского клуба Артем Довбик провел на поле 85 минут и отметился забитым голом.

После игры футболист пообщался с журналистами, где признался, что не любит игру Fantasy, которая очень популярна среди болельщиков:

«Я ненавижу эту игру, потому что многие думают только об этом и присылают мне сообщения вроде: «Пожалуйста, забей гол, потому что я поставил тебя в свою команду в Fantasy Football». Я пытаюсь забивать в каждом матче, но иногда это не получается сделать», – признался Довбик.

В этом сезоне Артем Довбик провел за «Рому» 19 матчей в чемпионате, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Римский клуб набрал 27 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.

По теме:
«Им сложнее противостоять». Довбик сравнил Ла Лигу с Серией А
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Должен сделать больше». В Италии, несмотря на гол, раскритиковали Довбика
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Дженоа Рома - Дженоа Артем Довбик
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Биатлон | 17 января 2025, 16:31 26
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты

Мужская команда завершила гонку на шестом месте

«Но они разные». Гвардиола сравнил Холанда и Месси
Футбол | 18 января 2025, 13:07 0
«Но они разные». Гвардиола сравнил Холанда и Месси
«Но они разные». Гвардиола сравнил Холанда и Месси

Испанец заявил, что у игроков похожая статистика

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 08:55
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Australian Open
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
Хоккей | 17.01.2025, 14:41
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте
Бокс | 17.01.2025, 14:51
Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте
Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Колись на Спорт.юа теж було гра Фантазі УПЛ.
Ответить
+3
umnuy2
ну читать коменты конечно не нужно артём-это глупо
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
16.01.2025, 13:03 18
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 2
Бокс
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
16.01.2025, 08:24 3
Футбол
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 25
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
16.01.2025, 18:19 15
Хоккей
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем