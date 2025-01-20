Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш продолжит карьеру в любительском футболе – 34-летний игрок тренируется с клубом Аматорской лиги Украины

Футболист попал в заявку ФК «Лесное», который примет участие в Мемориале Олега Макарова. Этот турнир пройдет на стадионах Киева и Киевской области. 21 января клуб проведет товарищеский матч против «Колоса» U-19, в этом спарринге может дебютировать Гармаш.

Полузащитник длительное время выступал за киевское «Динамо», однако последний сезон провел в составе клуба «Металлист 1925». Денис Гармаш покинул харьковскую команду по обоюдному согласию сторон и стал свободным агентом.