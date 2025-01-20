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  4. Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 16:40 |
865
0

Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе

В сезоне 2024/25 Денис Гармаш выступал за «Металлист 1925»

20 января 2025, 16:40 |
865
0
Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
ФК Лесное. Денис Гармаш

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш продолжит карьеру в любительском футболе – 34-летний игрок тренируется с клубом Аматорской лиги Украины

Футболист попал в заявку ФК «Лесное», который примет участие в Мемориале Олега Макарова. Этот турнир пройдет на стадионах Киева и Киевской области. 21 января клуб проведет товарищеский матч против «Колоса» U-19, в этом спарринге может дебютировать Гармаш.

Полузащитник длительное время выступал за киевское «Динамо», однако последний сезон провел в составе клуба «Металлист 1925». Денис Гармаш покинул харьковскую команду по обоюдному согласию сторон и стал свободным агентом.

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Динамо Киев Металлист 1925 трансферы Денис Гармаш
Микола Титюк Источник
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