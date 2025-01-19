ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш ушел из Металлиста 1925. Клуб покинул еще один игрок

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о прекращении сотрудничества с Денисом Гармашем и Вадимом Черваком. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Вадим Червак присоединился к команде в июле 2023 года. С тех пор провел 19 поединков в составе «Металлиста 1925» и однажды даже примерил на себя вратарскую футболку.

Денис Гармаш присоединился к команде в январе 2024 года. С тех пор сыграл в 15 матчах за основную команду, в которых забил 2 гола. Также Гармаш провел один поединок в составе «Металлиста 1925 Б».

Ранее сообщалось о дальнейших планах Дениса Гармаша.