ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш ушел из Металлиста 1925. Клуб покинул еще один игрок
Денис Гармаш и Вадим Червак покинули клуб
Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о прекращении сотрудничества с Денисом Гармашем и Вадимом Черваком. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Вадим Червак присоединился к команде в июле 2023 года. С тех пор провел 19 поединков в составе «Металлиста 1925» и однажды даже примерил на себя вратарскую футболку.
Денис Гармаш присоединился к команде в январе 2024 года. С тех пор сыграл в 15 матчах за основную команду, в которых забил 2 гола. Также Гармаш провел один поединок в составе «Металлиста 1925 Б».
Ранее сообщалось о дальнейших планах Дениса Гармаша.
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