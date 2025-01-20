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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский Холланд остался. Степанов продлил контракт с Байером
Германия
20 января 2025, 12:58 |
566
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский Холланд остался. Степанов продлил контракт с Байером

Артем Степанов продлил оглашение с клубом до 2027 года

20 января 2025, 12:58 |
566
1
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский Холланд остался. Степанов продлил контракт с Байером
ФК Байер. Артем Степанов

Украинский нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов продлил соглашение с немецким клубом, сообщают социальные сети «аптекарей».

Новое соглашение 17-летнего украинца, которого сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом из-за схожестей в росте и прическе, будет действовать до 2027 года.

«Артем прекрасно развивался у нас в Леверкузене, как атлетически, так и как футболист», – спортивный директор клуба Симон Рольфес.

В текущем сезоне Артем Степанов сыграл за взрослую команду «Байера» 1 раз.

Ранее сообщалось о том, что «Байер» с дублем Вирца обыграл «Боруссию» М.

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Артем Степанов Байер продление контракта чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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