ОФИЦИАЛЬНО. Украинский Холланд остался. Степанов продлил контракт с Байером
Артем Степанов продлил оглашение с клубом до 2027 года
Украинский нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов продлил соглашение с немецким клубом, сообщают социальные сети «аптекарей».
Новое соглашение 17-летнего украинца, которого сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом из-за схожестей в росте и прическе, будет действовать до 2027 года.
«Артем прекрасно развивался у нас в Леверкузене, как атлетически, так и как футболист», – спортивный директор клуба Симон Рольфес.
В текущем сезоне Артем Степанов сыграл за взрослую команду «Байера» 1 раз.
Ранее сообщалось о том, что «Байер» с дублем Вирца обыграл «Боруссию» М.
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