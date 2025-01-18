Степанов не понадобился. Байер с дублем Вирца обыграл Боруссию М

В субботу, 18 января, состоялся матч 18-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Боруссию М».

Игра прошла на «БайАрене» в Леверкузене.

За хозяев дублем отметился Флориан Вирц. Также гол забил Патрик Шик. Гости ответили забитым мячом Тима Кляйндинста.

Украинский форвард «Байера» Артем Степанов просидел весь матч на скамейке запасных. Украинецб еще не дебютировал в Бундеслиге.

В турнирной таблице «Байер», имея в своем активе 41 очко, занимает второе место. «Боруссия М» с 24 пунктами занимает 11-ю позицию.

Бундеслига. 18-й тур. 18 января

Байер – Боруссия М – 3:1

Голы: Вирц, 32, 62 (пен), Шик, 74 – Кляйндист, 90+1

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