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Байер
18.01.2025 19:30 – FT 3 : 1
Боруссия М
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Германия
18 января 2025, 21:23 |
112
0

Степанов не понадобился. Байер с дублем Вирца обыграл Боруссию М

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды из Леверкузена

18 января 2025, 21:23 |
112
0
Степанов не понадобился. Байер с дублем Вирца обыграл Боруссию М
Getty Imges/Global Images Ukraine

В субботу, 18 января, состоялся матч 18-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Боруссию М».

Игра прошла на «БайАрене» в Леверкузене.

За хозяев дублем отметился Флориан Вирц. Также гол забил Патрик Шик. Гости ответили забитым мячом Тима Кляйндинста.

Украинский форвард «Байера» Артем Степанов просидел весь матч на скамейке запасных. Украинецб еще не дебютировал в Бундеслиге.

В турнирной таблице «Байер», имея в своем активе 41 очко, занимает второе место. «Боруссия М» с 24 пунктами занимает 11-ю позицию.

Бундеслига. 18-й тур. 18 января

Байер – Боруссия М – 3:1

Голы: Вирц, 32, 62 (пен), Шик, 74 – Кляйндист, 90+1

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Байер Артем Степанов Боруссия Менхенгладбах Флориан Вирц Патрик Шик Бундеслига чемпионат Германии по футболу Тим Кляйндинст
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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