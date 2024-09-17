Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 22:58 |
79
0

Милан – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

17 сентября 2024, 22:58 |
79
0
Милан – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы встречаются на Сан-Сиро. Время начала игры – 22:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Пулишич, 3 – Конате, 23, ван Дейк, 41

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Пулишич, 3 мин.

ГОЛ! 1:1 Конате, 23 мин.

ГОЛ! 1:2 ван Дейк, 41 мин.

По теме:
Ювентус – ПСВ – 3:1. Чемпионы Нидерландов опозорились в Турине. Видео голов
ПУШИЧ – про формат Лиги чемпионов, Болонью, Матвиенко и шансы на успех
Бавария – Динамо Загреб, Спортинг – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вирджил ван Дейк Кристиан Пулишич Ибраима Конате видео голов и обзор Милан Ливерпуль Милан - Ливерпуль Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Бокс | 17 сентября 2024, 08:19 0
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют

Украинец – об отказе от пояса IBF

Геннадий ПАСИЧ: «Быстрый гол Колоса не выбил ЛНЗ из колеи»
Футбол | 17 сентября 2024, 22:23 0
Геннадий ПАСИЧ: «Быстрый гол Колоса не выбил ЛНЗ из колеи»
Геннадий ПАСИЧ: «Быстрый гол Колоса не выбил ЛНЗ из колеи»

Защитник черкасской команды подвел итог матча 6-го тура УПЛ

МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Футбол | 17.09.2024, 10:34
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Лидер Ман Сити пригрозил забастовкой. «Нельзя играть 70-80 матчей в сезоне»
Футбол | 17.09.2024, 17:49
Лидер Ман Сити пригрозил забастовкой. «Нельзя играть 70-80 матчей в сезоне»
Лидер Ман Сити пригрозил забастовкой. «Нельзя играть 70-80 матчей в сезоне»
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Бокс | 17.09.2024, 07:14
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
16.09.2024, 00:10
Бокс
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 22
Футбол
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 6
Футбол
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
15.09.2024, 19:04
Футбол
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31
Футбол
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
15.09.2024, 20:21
Футбол
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
16.09.2024, 14:16 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем