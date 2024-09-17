Милан – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Ливерпуль.

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Коллективы встречаются на Сан-Сиро. Время начала игры – 22:00 по Киеву.

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Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (матч продолжается)

Голы: Пулишич, 3 – Конате, 23, ван Дейк, 41

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Пулишич, 3 мин.

ГОЛ! 1:1 Конате, 23 мин.

ГОЛ! 1:2 ван Дейк, 41 мин.