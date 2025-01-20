Другие новости20 января 2025, 22:09 |
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ФОТО. Дочь Игоря Суркиса отравилась. Вот что произошло
Яна Суркис слегла...
20 января 2025, 22:09 |
3411
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Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, Яна, сообщила об отравлении.
Девушка пожаловалась на устрицы, которые она ела накануне в одном из киевских заведений:
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«Вчера мне было вкусно, сегодня я лежу с пищевым отравлением», – написала Яна Суркис.
Напомним, что недавно Яна Суркис стала мамой, родив сына Александра.
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