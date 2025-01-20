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  4. ФОТО. Дочь Игоря Суркиса отравилась. Вот что произошло
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20 января 2025, 22:09 |
3411
8

ФОТО. Дочь Игоря Суркиса отравилась. Вот что произошло

Яна Суркис слегла...

20 января 2025, 22:09 |
3411
8
ФОТО. Дочь Игоря Суркиса отравилась. Вот что произошло
Instagram. Яна Суркис

Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, Яна, сообщила об отравлении.

Девушка пожаловалась на устрицы, которые она ела накануне в одном из киевских заведений:

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Вчера мне было вкусно, сегодня я лежу с пищевым отравлением», – написала Яна Суркис.

Напомним, что недавно Яна Суркис стала мамой, родив сына Александра.

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фото lifestyle Игорь Суркис Яна Суркис Кристиан Биловар Динамо Киев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 8
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Сергей Викторович
Головна спортивна новина ?
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+5
Капітошkа
Просто чудова і сенсаційна спортивна новина...
Спорт ЮА давайте так і далі.
Скоро вже у сільській газеті "Порадниця" буде більше спортивних новин як у вас
Ответить
+4
Pavel_i_CO
Як там сини ахмєтава поживають? Напишете?)
Ответить
+1
MCD-MEL
А дружина його ноги мила сьогодні?
Ответить
+1
ТвояМамка
Вот так новости пошли. Важнейшие 
Ответить
0
India Life
Суркис тоже обосрался
Ответить
0
_9Quantum19_
Це столичні такі україномовні???)))
Ответить
-1
Отаман
Гуньдяївці суркіса та медведчука, теж будуть всі завтра срати під себе
Ответить
-3
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