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Лига Чемпионов
Милан
17.09.2024 22:00 – FT 1 : 3
Ливерпуль
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 00:03 | Обновлено 18 сентября 2024, 00:18
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0

Ремейк Стамбула. Милан и Ливерпуль снова сыграли в ЛЧ. Забили 4 гола

Победу одержали англичане со счетом 3:1

18 сентября 2024, 00:03 | Обновлено 18 сентября 2024, 00:18
215
0
Ремейк Стамбула. Милан и Ливерпуль снова сыграли в ЛЧ. Забили 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан – Ливерпуль

Во вторник, 17 сентября, состоялся матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Ливерпулем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан. Волевую победу в матче одержали гости – 3:1.

Уже на 3-й минуте «Милан» вышел вперед – забил Кристиан Пулишич. Однако англичане ответили еще в первом тайме двумя голами, забивали защитники – Конате и Ван Дейк. Добил «красно-черных» во втором тайме Доминик Собослаи, который забил на 67-й минуте.

Противостояние «Ливерпуля» и «Милана» является культовым в Лиге чемпионов. В легендарном стамбульском финале 2005 года «Ливерпуль» совершил невероятный камбэк с 0:3 и выиграл трофей. «Милан» взял реванш в афинском финале спустя два года, победив 2:1.

Лига чемпионов. Основной раунд. 17 сентября.

Милан – Ливерпуль – 1:3
Голы: Пулишич, 2 - Конате, 23, Ван Дейк, 41, Собослаи, 67.

Милан: Меньян (Торрьяни, 51), Тео, Павлович, Томори (Габбия, 84), Калабрия (Эмерсон, 70), Лофтус-Чик (Абрахам, 70), Фофана, Рейндерс, Пулишич, Рафаэл Леау, Мората (Окафор, 84).

Ливерпуль: Алиссон, Цимикас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Гомес, 79), Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо (Диас, 68), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 68).

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Кристиан Пулишич Доминик Собослаи Вирджил ван Дейк Ливерпуль Милан Лига чемпионов Милан - Ливерпуль Ибраима Конате
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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