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Лига Чемпионов
Милан
17.09.2024 22:00 – FT 1 : 3
Ливерпуль
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 00:55 |
838
0

Милан – Ливерпуль – 1:3. Камбек после быстрого пропущенного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

18 сентября 2024, 00:55 |
838
0
Милан – Ливерпуль – 1:3. Камбек после быстрого пропущенного. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы встретились на Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3

Голы: Пулишич, 3 – Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаи, 67

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Пулишич, 3 мин.

ГОЛ! 1:1 Конате, 23 мин.

ГОЛ! 1:2 ван Дейк, 41 мин.

ГОЛ! 1:3 Собослаи, 67 мин.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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