Милан – Ливерпуль – 1:3. Камбек после быстрого пропущенного. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
17 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Ливерпуль.
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Коллективы встретились на Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.
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Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября
Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3
Голы: Пулишич, 3 – Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаи, 67
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Пулишич, 3 мин.
ГОЛ! 1:1 Конате, 23 мин.
ГОЛ! 1:2 ван Дейк, 41 мин.
ГОЛ! 1:3 Собослаи, 67 мин.
События матча
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