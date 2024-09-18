17 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Милан и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы встретились на Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3

Голы: Пулишич, 3 – Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаи, 67

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Пулишич, 3 мин.

ГОЛ! 1:1 Конате, 23 мин.

ГОЛ! 1:2 ван Дейк, 41 мин.

ГОЛ! 1:3 Собослаи, 67 мин.