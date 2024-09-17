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Милан
17.09.2024 22:00 - : -
Ливерпуль
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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 17 сентября 2024, 01:08
66
0

Милан – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву

17 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 17 сентября 2024, 01:08
66
0
Милан – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября на «Сан-Сиро» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Милан

Команда в прошлом сезоне смогла добиться относительно неплохого прогресса - было достигнуто подъем на второе место. Но все равно скудетто (что было добыто, кстати, при Пиоли) не вернули, и откровенно, и шансов не было, уж слишком сильным были соседи из Интера. Летом красно-черные сменили не только наставника, но и сделали несколько ряд заметных трансферных шагов, в том числе приобрели и Морату. Но Паулу Фонсека быстро оказался на грани отставки: первые поединки закончились парой ничьих, с Торино и Лацио (по 2:2), а новичку, Парме, и вовсе проиграли 1:2. Все-таки решили не спешить с отставкой, и посмотреть, как сложится в сентябре. С Венецией многое получилось - выиграли в итоге матч со счетом 4:0. Но и соперник был легкий.

Ливерпуль

Клуб огорошил всех пол года назад, когда Клопп объявил об уходе в конце прошлого сезона. В итоге Юрген не завоевал квадрупл, но ушел, оставив подопечных в неплохой форме - они вернулись в топ-3 АПЛ, и заодно завоевав трофей в виде Кубка Лиги. При этом на Энфилде, по большому счету, сосредоточились на сохранении состава, отпустив немало тех, кто уже не могли серьезно помогать мерсисайдцам, или просто не оправдали надежд, и только в концовке выхватили по дешевке Кьезу. Но сыгранный коллектив, с находящимся в пиковой форме Салахом, обеспечили новому менеджеру, Арне Слоту, отличный старт. Выигрывали все поединки, в том числе и на Олд Траффорд разгромили 3:0 Манчестер Юнайтед. После паузы, с Ноттингем Форест дома гранд ухитрился проиграть при своем безусловном преимуществе.

Статистика личных встреч

Все началось с финала-2005 в Стамбуле, когда красные отыгрались с 0:3 и выиграли по пенальти Лигу чемпионов. Потом, через два года, итальянцы взяли реванш. Но дальше все пять поединков (три из них, правда, неофициальных), выигрывались мерсисайдцами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев поля. Но это только первый тур, и вряд ли англичане будут громить итальянцев на выезде. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Милан
17 сентября 2024 -
22:00
Ливерпуль
Тотал голов меньше 3.0 1.81 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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