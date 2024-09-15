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Лига Чемпионов
Милан
17.09.2024 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 сентября 2024, 13:16 |
47
0

Милан – Ливерпуль. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 17 сентября в 22:00

15 сентября 2024, 13:16 |
47
0
Милан – Ливерпуль. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан – Ливерпуль

Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Ливерпулем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Милан – Ливерпуль. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Милан Милан - Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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