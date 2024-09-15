Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Миланом» и «Ливерпулем».

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Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро», который находится в итальянском городе Милан.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Милан – Ливерпуль. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция