Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СЛОТ: «Прекрасный день, чтобы отпраздновать на этом стадионе день рождения»
Лига Чемпионов
Милан
17.09.2024 22:00 – FT 1 : 3
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 03:53 | Обновлено 18 сентября 2024, 04:03
40
0

СЛОТ: «Прекрасный день, чтобы отпраздновать на этом стадионе день рождения»

Ливерпуль выиграл стартовый матч Лиги чемпионов в гостях у Милана

18 сентября 2024, 03:53 | Обновлено 18 сентября 2024, 04:03
40
0
СЛОТ: «Прекрасный день, чтобы отпраздновать на этом стадионе день рождения»
УЕФА. Арне Слот

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте Лиги чемпионов итальянский Милан дома проиграл английскому Ливерпулю со счетом 1:3.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот (17 сентября у него день рождения – 46 лет):

«Мы продемонстрировали, насколько хорошо контролируем мяч. Нам нравится не только прессинговать как можно выше и агрессивнее, но также и играть из глубины, создавая моменты.

Прекрасный день, чтобы отпраздновать на таком стадионе свой день рождения и в результате добиться победы. На 5-й минуте игры я бы такого не сказал, но все в итоге прошло довольно хорошо.

Здорово было видеть, как наши игроки взяли игру в свои руки и забили три мяча. Мы чувствовали, что вся та работа, что была проделана со стандартными положениями, принесет свои плоды. Сегодня она принесла нам два гола».

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк:

«Новый тренер пришел со своими идеями. Порой были небольшие, едва заметные изменения во владении мячом и в расстановке. Различий не так уж и много. С Юргеном Клоппом у нас были потрясающие времена. И, надеюсь, таким же потрясающим будет опыт работы с Арне Слотом.

Очень горжусь тем, что после тяжелого начала моего 50-го матча ЛЧ забил гол, и есть победа на Сан-Сиро. То, как мы после такого начала сыграли, было незаурядно».

По теме:
ПОЗДЕЕВ: «Мы продемонстрировали характер, и это очень понравилось»
Манчестер Сити – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль Милан пресс-конференция Лига чемпионов Милан - Ливерпуль Арне Слот Вирджил ван Дейк день рождения
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я возмущен!» Реакция Зеленского на арест Усика. Отпустили ли Александра?
Бокс | 18 сентября 2024, 00:19 9
«Я возмущен!» Реакция Зеленского на арест Усика. Отпустили ли Александра?
«Я возмущен!» Реакция Зеленского на арест Усика. Отпустили ли Александра?

Президент Украины поговорил с боксером по телефону, поручив Сибиге и Клименко разобраться

ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
Бокс | 17 сентября 2024, 23:07 15
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!

Обстоятельства задержания украинского чемпиона выясняются

Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Футбол | 17.09.2024, 11:51
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Бокс | 17.09.2024, 07:14
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
ВИДЕО. Безумие в Кубке. Команда АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!
Футбол | 18.09.2024, 03:32
ВИДЕО. Безумие в Кубке. Команда АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!
ВИДЕО. Безумие в Кубке. Команда АПЛ вылетел в серии пенальти из 34 ударов!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 2
Бокс
Не Лунин и не Пятов. Эксперт назвал лучшего вратаря в истории Украины
Не Лунин и не Пятов. Эксперт назвал лучшего вратаря в истории Украины
16.09.2024, 15:03 10
Футбол
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 38
Футбол
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
16.09.2024, 07:13 2
Бокс
Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
16.09.2024, 00:59
Футбол
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
16.09.2024, 01:13
Футбол
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
16.09.2024, 23:23 1
Другие виды
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем