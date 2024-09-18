СЛОТ: «Прекрасный день, чтобы отпраздновать на этом стадионе день рождения»

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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На старте Лиги чемпионов итальянский Милан дома проиграл английскому Ливерпулю со счетом 1:3.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот (17 сентября у него день рождения – 46 лет):

«Мы продемонстрировали, насколько хорошо контролируем мяч. Нам нравится не только прессинговать как можно выше и агрессивнее, но также и играть из глубины, создавая моменты.

Прекрасный день, чтобы отпраздновать на таком стадионе свой день рождения и в результате добиться победы. На 5-й минуте игры я бы такого не сказал, но все в итоге прошло довольно хорошо.

Здорово было видеть, как наши игроки взяли игру в свои руки и забили три мяча. Мы чувствовали, что вся та работа, что была проделана со стандартными положениями, принесет свои плоды. Сегодня она принесла нам два гола».

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк:

«Новый тренер пришел со своими идеями. Порой были небольшие, едва заметные изменения во владении мячом и в расстановке. Различий не так уж и много. С Юргеном Клоппом у нас были потрясающие времена. И, надеюсь, таким же потрясающим будет опыт работы с Арне Слотом.

Очень горжусь тем, что после тяжелого начала моего 50-го матча ЛЧ забил гол, и есть победа на Сан-Сиро. То, как мы после такого начала сыграли, было незаурядно».