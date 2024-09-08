Милевский назвал главную проблему сборной Украины после поражения от Албани

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи известный в прошлом футболист Артем Милевский, который запомнился украинским болельщикам своими выступлениями за Динамо, коротко прокомментировал поражение сине-желтых:

«Ну как так? Каждый наш игрок лучше соперника и... Вечная проблема в нашей сборной – это несыгранность», – написал Милевский в своем Telegram-канале.

Украина в одном квартете, помимо Албании, также играет с Грузией и Чехией. 10 сентября подопечные Сергея Реброва в Праге встретятся с чехами в поединке 2-го тура.