Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский назвал главную проблему сборной Украины после поражения от Албани
Лига наций
08 сентября 2024, 01:09 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:12
927
2

Милевский назвал главную проблему сборной Украины после поражения от Албани

7 сентября подопечные Сергея Реброва уступили албанцам 1:2 на старте Лиги наций

08 сентября 2024, 01:09 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:12
927
2
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после поражения от Албани
Instagram. Артем Милевский

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи известный в прошлом футболист Артем Милевский, который запомнился украинским болельщикам своими выступлениями за Динамо, коротко прокомментировал поражение сине-желтых:

«Ну как так? Каждый наш игрок лучше соперника и... Вечная проблема в нашей сборной – это несыгранность», – написал Милевский в своем Telegram-канале.

Украина в одном квартете, помимо Албании, также играет с Грузией и Чехией. 10 сентября подопечные Сергея Реброва в Праге встретятся с чехами в поединке 2-го тура.

По теме:
СЛОНКА: Фаны сборной Украины теперь знают, что испытывали болельщики Польши
Роман ЯРЕМЧУК: «Делать кого-нибудь виноватым будет неправильно»
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций
Даниил Агарков Источник: Telegram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Футбол | 07 сентября 2024, 13:59 0
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Карло Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал

Нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением о великом игроке

У кого самый низкий балл 6.0? Стали известны оценки матча Украина – Албания
Футбол | 08 сентября 2024, 00:20 4
У кого самый низкий балл 6.0? Стали известны оценки матча Украина – Албания
У кого самый низкий балл 6.0? Стали известны оценки матча Украина – Албания

Украинская команда уступила со счетом 1:2

Легенда Динамо: «Довбик - это потеря для сборной Украины. Его не заменить»
Футбол | 07.09.2024, 19:26
Легенда Динамо: «Довбик - это потеря для сборной Украины. Его не заменить»
Легенда Динамо: «Довбик - это потеря для сборной Украины. Его не заменить»
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Бокс | 07.09.2024, 07:05
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Футбол | 07.09.2024, 09:52
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
У мене ідея. Може не в Празі треба було грати. Бо якщо програли домашній в Празі, столиці країни яка зацікавлена в нашому програзі суто спортивно то що будемо робити через кілька днів з чехами уже тут, формально і фактично на виїзді. Ще й після їх програшу чехів в Тбілісі. Якась логіка мала б бути при організації матчів.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
06.09.2024, 20:45 51
Теннис
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 1
Футбол
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
Стала известна соперница Соболенко в финале US Open 2024
06.09.2024, 07:12 8
Теннис
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
06.09.2024, 15:43
Бокс
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
06.09.2024, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем