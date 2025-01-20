ФОТО. Жена футболиста сборной Украины разделась. Фигура – огонь
Кристина Яремчук во всей красе
Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина, впечатлила аудиторию в Instagram своей великолепной фигурой.
Девушка показала как она наслаждается отпуском, опубликовав несколько кадров на пляже греческого города Глифада.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«О боги, вы просто шикарны», «Крис, ну это ж топчик», «Вас не знаю, но вы – Богиня», – фолловеры были в восторге от увиденного.
Напомним, что Яремчука связывали с возможным уходом из «Олимпиакоса», но в одном из последних матчей украинский нападающий отличился важным голом в ворота «Панатинаикоса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вице-президентом будет работать Джей Ди Вэнс
Карло отметил только игроков атакующей линии