ФОТО. Жена футболиста сборной Украины разделась. Фигура – огонь

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина, впечатлила аудиторию в Instagram своей великолепной фигурой.

Девушка показала как она наслаждается отпуском, опубликовав несколько кадров на пляже греческого города Глифада.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«О боги, вы просто шикарны», «Крис, ну это ж топчик», «Вас не знаю, но вы – Богиня», – фолловеры были в восторге от увиденного.

Напомним, что Яремчука связывали с возможным уходом из «Олимпиакоса», но в одном из последних матчей украинский нападающий отличился важным голом в ворота «Панатинаикоса».