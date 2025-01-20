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20 января 2025, 23:15 |
2093
1

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины разделась. Фигура – огонь

Кристина Яремчук во всей красе

20 января 2025, 23:15 |
2093
1
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины разделась. Фигура – огонь
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина, впечатлила аудиторию в Instagram своей великолепной фигурой.

Девушка показала как она наслаждается отпуском, опубликовав несколько кадров на пляже греческого города Глифада.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«О боги, вы просто шикарны», «Крис, ну это ж топчик», «Вас не знаю, но вы – Богиня», – фолловеры были в восторге от увиденного.

Напомним, что Яремчука связывали с возможным уходом из «Олимпиакоса», но в одном из последних матчей украинский нападающий отличился важным голом в ворота «Панатинаикоса».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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wolfinukraine
Артьомушка досить постити на кого ти дро__ш! Звільніть вже це непорозуміння з роботи
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