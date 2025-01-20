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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 17:45 | Обновлено 20 января 2025, 18:35
230
0

На год старше. УАФ и Динамо поздравили Тымчика с 28-летием

Праздничный день для защитника

20 января 2025, 17:45 | Обновлено 20 января 2025, 18:35
230
0
На год старше. УАФ и Динамо поздравили Тымчика с 28-летием
УАФ. Александр Тымчик

Крайний защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Тымчик отмечает собственное 28-летие.

Футболиста в социальных сетях поздравил столичный клуб, а также Украинская ассоциация футбола (УАФ).

«Поздравляем Александра с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, достижения поставленных целей как в футбольной карьере, так и в жизни, а также новых побед и трофеев вместе с «Динамо»! И, конечно, скорейшего завершения войны, наступления мира и возвращения к привычной мирной жизни без ракет и взрывов», – написано на официальном сайте «Динамо».

Начал футбольную карьеру Александр в академии «бело-синих». После периода выступлений за команды U-19 и U-21 защитник в октябре 2016 года дебютировал в составе столичного клуба против луганской «Зари» в рамках 1/8 финала Кубка Украины (5:2).

В определенный период времени футболист на правах аренды играл за клубы «Сталь» и «Заря».

С 2020 года Александр на регулярной основе представляет цвета киевского «Динамо». В общей сложности футболист отыграл 96 матчей за «бело-синих», в которых четыре раза забил в ворота соперников и пять раз ассистировал партнерам.

Также на счету Тымчика 23 поединка в составе национальной сборной Украины. Пока игроку удалось только оформить один гол и четыре ассиста.

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Александр Тымчик Динамо Киев сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига день рождения
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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