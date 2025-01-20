Признавался тренером года. Соперник сборной Украины сменил наставника
Новым главным тренером сборной Исландии стал Арнар Гуннлейгссон
Соперник сборной Украины в группе D отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Исландии получила нового главного тренера. Работать с командой будет 51-летний Арнар Гуннлейгссон. Ранее специалист возглавлял «Викингур».
С «Викингуром» Гуннлейгссон дважды выигрывал чемпионат Исландии (2021, 2023) и четыре раза Кубок Исландии (2019, 2021, 2022, 2023). В 2021 и 2023 годах Гуннлейгссон признавался лучшим тренером исландской лиги.
Первыми матчами сборной Исландии под руководством нового тренера станут поединки плей-офф за выход в Дивизион B Лиги наций против сборной Косово. Пройдут матчи 20 и 23 марта.
Поединки отбора ЧМ-2026 между Исландией и Украиной пройдут 10 октября и 16 ноября. Первый матч состоится в Исландии.
Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины назвал украинца, потенциально уровня «Реала».
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