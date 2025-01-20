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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 07:51 | Обновлено 20 января 2025, 07:52
913
0

Экс-игрок сборной Украины назвал украинца, потенциального уровня Реала

Денис Олейник выделил Евгения Коноплянку

20 января 2025, 07:51 | Обновлено 20 января 2025, 07:52
913
0
Экс-игрок сборной Украины назвал украинца, потенциального уровня Реала
Сборная Украины. Денис Олейник

Экс-игрок «Днепра» и сборной Украины Денис Олейник рассказал о игре с Евгением Коноплянкой и оценил его уровень, а также о том, почему у него не получилось заиграть в Европе:

– Вы с Коноплянкой, по сути, были конкурентами за позицию, но по жизни – хорошие друзья, более того – кумовья.

– Да.

– Много с ним историй вспомнить можно?

– Истории у нас позитивные. Сейчас мы в Милане были на Kings League, увиделись, давно не виделись. У нас хорошие отношения со времен «Днепра», мы всегда общаемся, когда есть время, видимся. Когда-то я к нему в Севилью приезжал.

– На сколько он свой потенциал реализовал, по твоему мнению?

– Думаю, процентов 60-70. Думаю, что он потенциально игрок «Реала», то есть самого топ-уровня.

– Что ему помешало?

– Это тяжело говорить. Очень важно найти своего тренера. Когда есть твой тренер, который тебе доверяет, который тебя хочет видеть в команде, и ты подходишь под ту модель игры – тогда реализуешь себя гораздо легче. В Европе нужно очень много работать на оборону. В Украине что я, играя вингера, что Женя, мы меньше это делали. Когда я приехал в Голландию, мне тоже нужно было отрабатывать очень много в обороне. Я думаю, где-то эти моменты немного на начальном этапе были для Жени тяжелые, потому что он тратил много сил в работе на оборону, и где-то ему не хватало этой свежести в атаке потом .В Европе очень интенсивный футбол, его невозможно сравнивать с Украиной. Там нужно действительно быть в очень сильной физической форме для того, чтобы эту интенсивность держать.

Ранее сообщалось о том, что Денис Олейник назвал самые большие премиальные.

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Денис Олейник Днепр Реал Мадрид Севилья Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
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