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  4. Севилья – Жирона. Цыганков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Испания
01 сентября 2024, 20:06 |
578
0

Севилья – Жирона. Цыганков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура Ла Лиги

01 сентября 2024, 20:06 |
578
0
Севилья – Жирона. Цыганков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 1 сентября, проходит матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Севилья» и «Жирона».

Игра проходит в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Жироны» вышел украинец Виктор Цыганков.

Ла Лига. 4-й тур, 1 сентября (обновляется)

Севилья – Жирона – 0:0

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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Севилья - Жирона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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