В воскресенье, 1 сентября, проходит матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Севилья» и «Жирона».

Игра проходит в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

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В стартовом составе «Жироны» вышел украинец Виктор Цыганков.

Ла Лига. 4-й тур, 1 сентября (обновляется)

Севилья – Жирона – 0:0