Испания01 сентября 2024, 20:06 |
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Севилья – Жирона. Цыганков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура Ла Лиги
01 сентября 2024, 20:06 |
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В воскресенье, 1 сентября, проходит матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Севилья» и «Жирона».
Игра проходит в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «Жироны» вышел украинец Виктор Цыганков.
Ла Лига. 4-й тур, 1 сентября (обновляется)
Севилья – Жирона – 0:0
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