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Испания
01 сентября 2024, 22:02 |
1596
8

Цыганков и Ко набирают ход! Жирона убедительно обыграла на выезде Севилью

Каталонцы победили со счетом 2:0

01 сентября 2024, 22:02 |
1596
8
Цыганков и Ко набирают ход! Жирона убедительно обыграла на выезде Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Севилья» и «Жирона».

Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Каталонский клуб благодаря голам Ивана Мартина и Абеля Руиса одержал убедительную победу со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны». Украинец отыграл первый тайм и был заменен.

В других матчах игрового дня «Осасуна» и «Алавес» также добыли по три очка.

Ла Лига. 4-й тур, 1 сентября.

Севилья – Жирона – 0:2
Голы: Мартин, 41, Руиса, 73 (пен).

Осасуна – Сельта – 3:2
Голы: Бойомо, 23, Домингес, 45 (автогол), Бретонс, 62 - Иглесиас, 29, Гомес, 90+1 (автогол).

Алавес – Лас-Пальмас – 2:0
Голы: Висента, 7, Мартинес, 78.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Boodya
Шкода, що вже без Коуту, Савіо, Довбика.
Крута була банда в минулому сезоні
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+5
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Maxcrimea10
Минулого року дивився Жирону в першу чергу із-за наших, цього сезону - бо подобається гра)
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+1
Diesel
Але, прийшли теж гарні гравці. Вболіваємо далі.
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+1
Diesel
як на мене, Добвик зробив помилку що залишив Жирону. Тут його поважали на носили на руках. А в Ромі він просто гравець якого купили за не малі гроші.. Якось так
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Diesel
кістяк команди на диво зберігся. Мічел налагодить роботу в колективі
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0
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