Цыганков и Ко набирают ход! Жирона убедительно обыграла на выезде Севилью
Каталонцы победили со счетом 2:0
В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Севилья» и «Жирона».
Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Каталонский клуб благодаря голам Ивана Мартина и Абеля Руиса одержал убедительную победу со счетом 2:0.
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Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны». Украинец отыграл первый тайм и был заменен.
В других матчах игрового дня «Осасуна» и «Алавес» также добыли по три очка.
Ла Лига. 4-й тур, 1 сентября.
Севилья – Жирона – 0:2
Голы: Мартин, 41, Руиса, 73 (пен).
Осасуна – Сельта – 3:2
Голы: Бойомо, 23, Домингес, 45 (автогол), Бретонс, 62 - Иглесиас, 29, Гомес, 90+1 (автогол).
Алавес – Лас-Пальмас – 2:0
Голы: Висента, 7, Мартинес, 78.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) September 1, 2024
⚽️ Iván Martín
⚽️ Abel Ruiz
💪 Quins 3 punts!
🔴⚪️ #SevillaFCGirona pic.twitter.com/cCm3ACgLAQ
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