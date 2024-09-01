Цыганков и Ко набирают ход! Жирона убедительно обыграла на выезде Севилью

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Севилья» и «Жирона».

Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Каталонский клуб благодаря голам Ивана Мартина и Абеля Руиса одержал убедительную победу со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны». Украинец отыграл первый тайм и был заменен.

В других матчах игрового дня «Осасуна» и «Алавес» также добыли по три очка.

Ла Лига. 4-й тур, 1 сентября.

Севилья – Жирона – 0:2

Голы: Мартин, 41, Руиса, 73 (пен).

Осасуна – Сельта – 3:2

Голы: Бойомо, 23, Домингес, 45 (автогол), Бретонс, 62 - Иглесиас, 29, Гомес, 90+1 (автогол).

Алавес – Лас-Пальмас – 2:0

Голы: Висента, 7, Мартинес, 78.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ