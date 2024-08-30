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Испания
30 августа 2024, 10:44 |
93
0

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября матч 4-го тура Ла Лиги

30 августа 2024, 10:44 |
93
0
Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Жирона».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Виктор Цыганков Жирона Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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