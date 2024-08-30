Испания30 августа 2024, 10:44 |
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Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 сентября матч 4-го тура Ла Лиги
30 августа 2024, 10:44 |
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В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Севилья» и «Жирона».
Игра пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Севилья – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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