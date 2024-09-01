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Чемпионат Испании
Севилья
01.09.2024 20:00 - : -
Жирона
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Испания
01 сентября 2024, 04:10 | Обновлено 01 сентября 2024, 04:11
51
0

Севилья – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 сентября в 20:00 по Киеву

01 сентября 2024, 04:10 | Обновлено 01 сентября 2024, 04:11
51
0
Севилья – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

1 сентября на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Жироны». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда уже в позапрошлом сезоне серьезно сдала на внутренней арене, но компенсировала тот спад очередной победой в Лиге Европы. Но следующая темпорада оказалась уже откровенно неудачной, без оговорок: четвертое место в группе Лиге чемпионов и аж 14-я итоговая позиция в Примере. Из такой ямы Белую Андалусию поручили выводить Франсиско Гарсию Пимьенту, что проявил себя в Лас-Пальмасе, подняв и удержав этот коллектив в Примере. Именно со своими бывшими подопечными и дебютировал этот специалист, и ограничился зрелищной ничьей 2:2. А потом на своем поле уступили Вильярреалу. У того на 95-й минуте решающий мяч забил новичок, Айосе Перес. Мальорка промолчала, так что с ней все закончилось нулевой ничьей.

Жирона

Клуб год назад лидировал в турнирной таблице Примеры. Потом выскочки ожидаемо сдулись, но при этом позволили себя опередить только главным грандам, Реалу с Барселоной, а тот же Атлетико так и остался за спиной. В итоге сейчас команда готовится к дебюту в Лиге чемпионов - правда, без ряда ведущих игроков прошлого сезона во главе с пичичи прошлого сезона, Артема Довбика. Но остался Мичел Санчес на тренерском посту, да и селекционеры жиронцев активно работали все лето. Новая темпорада начиналась с ничьей 1:1 на поле Бетиса. Потом без вариантов, 0:3, проиграли Атлетико. Зато с Осасуной отвели душу, выиграв 4:0. Героем стал Цыганков, который помог открыть счет Хилю, а потом и сам забил красивый гол - потом, после перерыва, соперника уже просто добивали.

Статистика личных встреч

Сначала клуб из Севильи уверенно играл с новичком Ла Лиги. Но вот уже пять раз кряду выигрывали жиронцы.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в Белую Андалусию, но, кажется, она пока что не оздоровилась. Ставим на то, что с таким соперником Жирона не проиграет даже на выезде (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Севилья
1 сентября 2024 -
20:00
Жирона
Жирона не проиграет 1.63 Сделать ставку
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Севилья Жирона Севилья - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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