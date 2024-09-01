Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Севилья» и «Жирона». Каталонский клуб благодаря голам Ивана Мартина и Абеля Руиса одержал убедительную победу со счетом 2:0.

Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». В стартовом составе «Жироны» вышел украинец Виктор Цыганков, который отыграл первый тайм.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился эмоциями после матча и объяснил, почему рано заменил Цыганкова.

«Для меня второй тайм был очень хорошим по качеству контроля игры. У нас было больше энергии. Первая часть игры была за «Севильей».

Мы идем на перерыв сборных с хорошим настроением. «Севилья», «Атлетико» и «Бетис» – большие команды. Сыграть против них и «Осасуны» и набрать 7 очков из 12 – это хороший результат.

Я сделал изменения в середине игры, потому что мне не хватало энергии. Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной. Это немного моя ответственность, как и всего, что происходит на поле», – сказал Мичел.