Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Испания
01 сентября 2024, 23:19 |
1698
0

Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей

Каталонцы одержали победу со счетом 2:0

01 сентября 2024, 23:19 |
1698
0
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Севилья» и «Жирона». Каталонский клуб благодаря голам Ивана Мартина и Абеля Руиса одержал убедительную победу со счетом 2:0.

Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». В стартовом составе «Жироны» вышел украинец Виктор Цыганков, который отыграл первый тайм.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился эмоциями после матча и объяснил, почему рано заменил Цыганкова.

«Для меня второй тайм был очень хорошим по качеству контроля игры. У нас было больше энергии. Первая часть игры была за «Севильей».

Мы идем на перерыв сборных с хорошим настроением. «Севилья», «Атлетико» и «Бетис» – большие команды. Сыграть против них и «Осасуны» и набрать 7 очков из 12 – это хороший результат.

Я сделал изменения в середине игры, потому что мне не хватало энергии. Продуктивность Цыганкова в первом тайме была намного ниже привычной. Это немного моя ответственность, как и всего, что происходит на поле», – сказал Мичел.

По теме:
У кого 8.1? Известна оценка Цыганкова за победный матч против Севильи
Севилья – Жирона – 0:2. Каталонцы выиграли второй матч подряд. Видеообзор
Цыганков и Ко набирают ход! Жирона убедительно обыграла на выезде Севилью
Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Севилья - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитро Олійник Источник: L'Esportiu
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Футбол | 01 сентября 2024, 07:55 14
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала

Украинец сообщил, что окончательно решил покинуть «королевский клуб»

Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Футбол | 01 сентября 2024, 19:52 1
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо

Шапаренко получил травму икроножной мышцы 

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
Футбол | 01.09.2024, 16:36
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Ярмоленко
Челси потерял очки с удобным для себя соперником. Мудрик вышел в конце игры
Футбол | 01.09.2024, 17:29
Челси потерял очки с удобным для себя соперником. Мудрик вышел в конце игры
Челси потерял очки с удобным для себя соперником. Мудрик вышел в конце игры
В Мадриде без изменений. Известен стартовый состав Реала на матч с Бетисом
Футбол | 01.09.2024, 21:02
В Мадриде без изменений. Известен стартовый состав Реала на матч с Бетисом
В Мадриде без изменений. Известен стартовый состав Реала на матч с Бетисом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
01.09.2024, 07:16 6
Футбол
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 12
Футбол
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
31.08.2024, 11:00 1
Футбол
Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин
Известны все пары 1/8 финала US Open у женщин
01.09.2024, 08:48 1
Теннис
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 22
Бокс
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 5
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
Медальная таблица Паралимпиады. Золото где? У Украины уже 19 медалей
01.09.2024, 08:55 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем