Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сайт Баварии перепутал Астон Виллу с Вест Хэмом
Лига чемпионов
30 августа 2024, 15:53 |
232
0

ФОТО. Сайт Баварии перепутал Астон Виллу с Вест Хэмом

Мюнхенцы допустили грубую ошибку при презентации соперников

30 августа 2024, 15:53 |
232
0
ФОТО. Сайт Баварии перепутал Астон Виллу с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов, в коде которой своих соперников узнала, в том числе, и мюнхенская «Бавария». Одним из соперников стала английская «Астон Вилла».

Официальный сайт «Баварии» опубликовал материал с короткой презентацией всех соперников команды Венсана Компани. И допустил при этом грубую ошибку, вместо «Астон Виллы» опубликовав фото другого английского клуба со схожими цветами формы, «Вест Хэма».

Кроме «Астон Виллы», соперниками «Баварии» по основному раунду Лиги чемпионов будут «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд» и «Слован».

По теме:
«Пришло время перемен для ЛЧ». Пушич оценил новый формат главного еврокубка
В УЕФА оценили личные достижения Роналду в Лиге чемпионов
Нойер оценил жеребьевку ЛЧ и будущую встречу с Шахтером
Бавария Лига чемпионов Астон Вилла Вест Хэм фото
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30 августа 2024, 15:45 3
Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Не слишком стабильный «Рух» должен все же набрать три очка, если Кобин что-то не придумает

Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Хоккей | 29 августа 2024, 18:25 22
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026

Соперник забросил 7 шайб

Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
Футбол | 30.08.2024, 07:11
Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
Маркевич назвал главную проблему нынешнего Шахтера
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Футбол | 30.08.2024, 06:23
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Журналист: бывший тренер Рыбакиной получил бан от WTA
Теннис | 30.08.2024, 12:40
Журналист: бывший тренер Рыбакиной получил бан от WTA
Журналист: бывший тренер Рыбакиной получил бан от WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
28.08.2024, 21:00 5
Футбол
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
29.08.2024, 18:18 8
Баскетбол
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
29.08.2024, 13:13
Олимпийские игры
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29.08.2024, 19:51 307
Футбол
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
29.08.2024, 07:05 14
Футбол
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
29.08.2024, 00:25 1
Футбол
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
29.08.2024, 03:49 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем