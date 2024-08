ФОТО. Сайт Баварии перепутал Астон Виллу с Вест Хэмом

Вчера состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов, в коде которой своих соперников узнала, в том числе, и мюнхенская «Бавария». Одним из соперников стала английская «Астон Вилла».

Официальный сайт «Баварии» опубликовал материал с короткой презентацией всех соперников команды Венсана Компани. И допустил при этом грубую ошибку, вместо «Астон Виллы» опубликовав фото другого английского клуба со схожими цветами формы, «Вест Хэма».

Кроме «Астон Виллы», соперниками «Баварии» по основному раунду Лиги чемпионов будут «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд» и «Слован».

Bayern Munich’s website for their opposition view on Aston Villa.



Massive ⚒️🤣 pic.twitter.com/Ig81bhyNho