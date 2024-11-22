Волеренга – Бавария – 1:1. Ничья с лидером. Видео голов и обзор матча

21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Волеренгой» и «Баварией».

В этом матче не нашлось сильной команды, и встреча закончилась со счётом 1:1 на стадионе «Интайлити» в Осло.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября

«Волеренга» – «Бавария» – 1:1

Голы: Дамнянович, 27 – Торснес, 88

Видеообзор матча: