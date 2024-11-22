Лига чемпионов22 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:39
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Волеренга – Бавария – 1:1. Ничья с лидером. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
22 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:39
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21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Волеренгой» и «Баварией».
В этом матче не нашлось сильной команды, и встреча закончилась со счётом 1:1 на стадионе «Интайлити» в Осло.
Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября
«Волеренга» – «Бавария» – 1:1
Голы: Дамнянович, 27 – Торснес, 88
Видеообзор матча:
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