Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волеренга – Бавария – 1:1. Ничья с лидером. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов
22 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:39
92
0

Волеренга – Бавария – 1:1. Ничья с лидером. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

22 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 14:39
92
0
Волеренга – Бавария – 1:1. Ничья с лидером. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Волеренгой» и «Баварией».

В этом матче не нашлось сильной команды, и встреча закончилась со счётом 1:1 на стадионе «Интайлити» в Осло.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября

«Волеренга» – «Бавария» – 1:1

Голы: Дамнянович, 27 – Торснес, 88

Видеообзор матча:

По теме:
Лос-Анджелес Лейкерс – Орландо Мэджик – 118:119. Видеообзор матча НБА
Сан-Антонио Сперс – Юта Джаз – 126:118. Видеообзор матча НБА
Торонто Рэпторс – Миннесота Тимбервулвз – 110:105. Видеообзор матча НБА
Волеренга Бавария Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия предлагает новый улучшенный контракт Калюжному
Футбол | 22 ноября 2024, 12:29 2
Александрия предлагает новый улучшенный контракт Калюжному
Александрия предлагает новый улучшенный контракт Калюжному

У игрока сборной Украины одна из самых маленьких зарплат в клубе

Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Футбол | 22 ноября 2024, 12:59 1
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград

Владимир Зеленский подписал документ о лишении наград предателей страны

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Футбол | 22.11.2024, 08:26
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
Футбол | 21.11.2024, 20:57
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Бокс | 22.11.2024, 09:18
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
20.11.2024, 08:51
Бокс
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
21.11.2024, 20:41 65
Футбол
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
21.11.2024, 07:32 1
Теннис
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
20.11.2024, 09:22 2
Футбол
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
21.11.2024, 00:31 2
Футбол
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
20.11.2024, 08:22 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем