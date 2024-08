Экс-коуч Барселоны: «Ламин Ямал - как Месси»

Главный тренер «Атлетик Бильбао» и экс-коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказал свое мнение о вингере каталонцев Ламине Ямале:

«Ламин Ямал - как Месси. Удивляет ли он меня? Нет. Все знают, какой он хороший игрок. Он может обыграть любого».

Вечером 24 августа «Барселона» дома принимала «Атлетик Бильбао», матч закончился со счетом 2:1. Ламин Ямал в этой игре отличился забитым голом на 24-й минуте матча. Веб-портал WhoScored назвал 17-летнего испанца лучшим игроком матча и дал ему оценку в 7.8 баллов.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость испанского вингера в 120 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 37 игр, в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

Ernesto Valverde: "Lamine Yamal. He's like Messi. Does he surprise me? No. Everyone knows how good he is. He can dribble past anyone." pic.twitter.com/iV0EFBT1Fv