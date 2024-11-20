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20 ноября 2024, 02:10 |
334
1

ФОТО. У Винисиуса Жуниора – новая девушка. Она – бисексуалка

Звезда Реала быстро переключился после проигрыша Золотого мяча

20 ноября 2024, 02:10 |
334
1
ФОТО. У Винисиуса Жуниора – новая девушка. Она – бисексуалка
Instagram. Софи Родригес

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор закрутил роман с новой роскошной девушкой – испанской инфлюенсеркой Софи Родригес.

Девушка очень часто приходит на «Сантьяго Бернабеу» и всегда – в футболке с именем Винисиуса.

Пара скрывает свои отношения на данный момент, но в СМИ уже просочилась информация.

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Софи известна тем, что совсем недавно она заявила о своей бисексуальности. До Винисиуса у неё был роман с испанской певицей и актрисой Люсией де ла Пуэрто.

Девушка очень любит серфинг и активный образ жизни.

Винисиус известен характером ловеласа – только за последний год его связывали с четырьмя разными девушками: гандболисткой Кейлой Алвес, актрисой Эстер Эспозито, певицей Кенией Ос и звездой реалити-шоу Марией Мазали.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Золотой мяч девушки фото lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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