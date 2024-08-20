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  4. АТР прокомментировала решение по допинг-делу Синнера
ATP
20 августа 2024, 18:57 |
569
0

АТР прокомментировала решение по допинг-делу Синнера

В организме итальянца был обнаружен клостебол

20 августа 2024, 18:57 |
569
0
АТР прокомментировала решение по допинг-делу Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) прокомментировала решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу о положительных допинг-тестах Янника Синнера на клостебол:

«Мы рады, что со стороны Янника Синнера не было обнаружено никакой вины или халатности. Мы также хотели бы отметить тщательность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP), что позволило ему продолжить участие в соревнованиях.

Это было непростое дело для Янника и его команды, и оно подчеркивает, что игроки и их окружение должны быть предельно осторожны в использовании продуктов или лечения. Честность в нашем спорте имеет первостепенное значение».

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Олег Дидух Источник: ATP Cup
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