АТР прокомментировала решение по допинг-делу Синнера

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) прокомментировала решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу о положительных допинг-тестах Янника Синнера на клостебол:

«Мы рады, что со стороны Янника Синнера не было обнаружено никакой вины или халатности. Мы также хотели бы отметить тщательность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP), что позволило ему продолжить участие в соревнованиях.

Это было непростое дело для Янника и его команды, и оно подчеркивает, что игроки и их окружение должны быть предельно осторожны в использовании продуктов или лечения. Честность в нашем спорте имеет первостепенное значение».