АТР прокомментировала решение по допинг-делу Синнера

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) прокомментировала решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу о положительных допинг-тестах Янника Синнера на клостебол:

«Мы рады, что со стороны Янника Синнера не было обнаружено никакой вины или халатности. Мы также хотели бы отметить тщательность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP), что позволило ему продолжить участие в соревнованиях.

Это было непростое дело для Янника и его команды, и оно подчеркивает, что игроки и их окружение должны быть предельно осторожны в использовании продуктов или лечения. Честность в нашем спорте имеет первостепенное значение».

ATP STATEMENT ON JANNIK SINNER



‘We are encouraged that no fault or negligence has been found on Jannik Sinner’s part. We would also like to acknowledge the robustness of the investigation process and independent evaluation of the facts under the Tennis Anti-Doping Programme…