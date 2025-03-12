12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 37-й минуте Деклан Райс сделал счет 2:1 в пользу канониров.

Ассист на Райса отдал Рахим Стрелинг. У Стерлинга в этой игре уже дубль из голевых передач – он также ассистировал на Александра Зинченко.

❗️ ВИДЕО. Как Райс забил девятый гол для Арсенала в противостоянии с ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine