Игрок Атлетико получил наказание за оскорбление арбитра
Анхель Корреа пропустит 5 матчей
Аргентинский форвард «Атлетико» Анхель Корреа получил 5-матчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в матче 27-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:2).
Игрок был удален на 88-й минуте матча за грубый подкат против соперника. Арбитр Куадра Фернандес перед принятием решения обратился к видеоассистентам.
После того как Корреа увидел перед собой красную карточку, он дал волю эмоциям и оскорбил арбитра и его мать.
Ранее стало известно, что именно сказал Анхель Корреа судье.
Анхель Корреа не пропустит игру против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Его дисквалификация распространяется только на матчи Ла Лиги и Кубка Испании.
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