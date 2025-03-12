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Испания
12 марта 2025, 14:48 | Обновлено 12 марта 2025, 15:03
280
0

Игрок Атлетико получил наказание за оскорбление арбитра

Анхель Корреа пропустит 5 матчей

12 марта 2025, 14:48 | Обновлено 12 марта 2025, 15:03
280
0
Игрок Атлетико получил наказание за оскорбление арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский форвард «Атлетико» Анхель Корреа получил 5-матчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в матче 27-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:2).

Игрок был удален на 88-й минуте матча за грубый подкат против соперника. Арбитр Куадра Фернандес перед принятием решения обратился к видеоассистентам.

После того как Корреа увидел перед собой красную карточку, он дал волю эмоциям и оскорбил арбитра и его мать.

Ранее стало известно, что именно сказал Анхель Корреа судье.

Анхель Корреа не пропустит игру против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Его дисквалификация распространяется только на матчи Ла Лиги и Кубка Испании.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид Хетафе Анхель Корреа удаление (красная карточка) дисквалификация
Александр Сильченко Источник: RFEF
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