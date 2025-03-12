Игрок Атлетико получил наказание за оскорбление арбитра

Аргентинский форвард «Атлетико» Анхель Корреа получил 5-матчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в матче 27-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:2).

Игрок был удален на 88-й минуте матча за грубый подкат против соперника. Арбитр Куадра Фернандес перед принятием решения обратился к видеоассистентам.

После того как Корреа увидел перед собой красную карточку, он дал волю эмоциям и оскорбил арбитра и его мать.

Ранее стало известно, что именно сказал Анхель Корреа судье.

Анхель Корреа не пропустит игру против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Его дисквалификация распространяется только на матчи Ла Лиги и Кубка Испании.