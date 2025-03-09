«Твоя мать ....». Игрок Атлетико может получить 12 матчей дисквалификации

30-летний аргентинский форвард «Атлетико» Анхель Корреа может получить 12-матчевую дисквалификацию за слова, которые он сказал главному арбитру после своего удаления в матче против «Хетафе».

Об этом сообщает Marca.

На 88-й минуте главный арбитр после просмотра VAR показал красную карточку Анхелю Корреа.

Игрок эмоционально взорвался и грубо оскорбил арбитра.

«Ты сын тысячи проституток. Твоя мать с**а», - выкрикнул Корреа в сторону арбитра.

По регламенту Корреа будет наказан согласно статье 94 Дисциплинарного кодекса Ла Лиги. Максимальный срок наказания - 12 матчей. Но уже известно, что Анхель Корреа пропустит минимум 4 игры.

Ранее стало известно, что «Атлетико» потерпел поражение на выезде от «Хетафе».