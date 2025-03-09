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Чемпионат Испании
Хетафе
09.03.2025 15:00 – FT 2 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
09 марта 2025, 17:42 |
278
0

Арамбарри забил дважды на последних минутах. Хетафе победило Атлетико

Осечка от одного из лидеров чемпионата

09 марта 2025, 17:42 |
278
0
Арамбарри забил дважды на последних минутах. Хетафе победило Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта в матче 27-го тура Ла Лиги встретились «Хетафе» и «Атлетико».

С первых минут игры хозяева поля захватили инициативу. Казалось, что подопечные Диего Симеоне были уставшие после поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:2).

Однако первый тайм был полон борьбы, но без результативных моментов.

Во втором тайме Симеоне сразу провел несколько замен. Гости пытались создать моменты, но защита «Хетафе» была уверена в своих действиях.

Лишь на 75-й минуте хозяева поля допустили грубые ошибки в защите, что привело к пенальти, который реализовал Александер Серлот.

Но этого не хватило для того, чтобы «Атлетико» смогло заработать очки в этом матче.

На 88-й минуте Анхель Корреа получил прямую красную карточку за жесткий фол, а на той же минуте хозяева поля провели результативную атаку, которую завершил Маркос Арамбарри.

Тот самый Арамбарри забил еще раз на 90+2-й минуте, обеспечив «Хетафе» победу.

«Атлетико» остается на третьем месте, но «Реал» имеет еще один матч в запасе. «Хетафе» после победы поднялось на 11-ю позицию.

Ла Лига. 27-й тур. 9 марта

Хетафе – Атлетико Мадрид – 2:1

Голы: Арамбарри, 88, 90+2, – Серлот, 75 (пенальти)

Удаление: Корреа, 88

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид Хетафе Александер Серлот
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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