ФОТО. Свитолина поблагодарила американцев, но не Трампа. Что сказала
Украинская теннисистка впечатлена поддержкой американцев
Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе и поблагодарила американцев за поддержку.
В следующем матче она сыграет с Миррой Андреевой, которая выбила Елену Рыбакину.
«Ваша доброта и солидарность напоминают, что я не одинока. Это подпитывает надежду и вдохновляет двигаться вперёд», – написала Свитолина.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Она объяснила, что её слова не касались Дональда Трампа:
«Нет, моя благодарность не имела ничего общего с Трампом. После встречи в Овальном кабинете я получила много сообщений о поддержке от американского народа, а также от многих людей здесь, когда я приехала на турнир.
Они просто показывают любовь и поддержку украинцам дома. Они поддерживали меня, даже в тех играх, которые я выигрывала у трех американок, поэтому это действительно впечатляет».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бавария сыграет против Интера, Ливерпуль уступил ПСЖ по пенальти
Украинская теннисистка отдала оба сета Чжэн Циньвень