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12 марта 2025, 23:10 |
1080
0

ФОТО. Свитолина поблагодарила американцев, но не Трампа. Что сказала

Украинская теннисистка впечатлена поддержкой американцев

12 марта 2025, 23:10 |
1080
0
ФОТО. Свитолина поблагодарила американцев, но не Трампа. Что сказала
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе и поблагодарила американцев за поддержку.

В следующем матче она сыграет с Миррой Андреевой, которая выбила Елену Рыбакину.

«Ваша доброта и солидарность напоминают, что я не одинока. Это подпитывает надежду и вдохновляет двигаться вперёд», – написала Свитолина.

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Она объяснила, что её слова не касались Дональда Трампа:

«Нет, моя благодарность не имела ничего общего с Трампом. После встречи в Овальном кабинете я получила много сообщений о поддержке от американского народа, а также от многих людей здесь, когда я приехала на турнир.

Они просто показывают любовь и поддержку украинцам дома. Они поддерживали меня, даже в тех играх, которые я выигрывала у трех американок, поэтому это действительно впечатляет».

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теннис Элина Свитолина Дональд Трамп lifestyle
Максим Лапченко Источник: Przeglad Sportowy
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