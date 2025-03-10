ФОТО. Вингер Динамо продолжает сиять в Испании. Вот кто его вдохновляет

Георгий Цитаишвили провел очередной успешный матч в чемпионате Испании, забив гол и отдав результативную передачу – его «Гранада» разгромила «Ферроль» со счётом 3:0.

Напомним, что «Гранада» выступает в Сегунде, занимая текущее 8-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

У 24-летнего вингера уже 7 результативных действий, а после рождения первенца в 2024 году он продолжает демонстрировать лучший сезон в карьере (4 гола, 3 ассиста).

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Жена София поделилась забавным моментом: их пушистый любимец поддерживает Гио, наблюдая за матчами в форме «Гранады».

Напомним, что Цитаишвили все еще принадлежит киевскому «Динамо».

Его жена – София – дочь агента Эдуарда Мурзы, представляющего интересы бывшего защитника «Шахтера» Ивана Ордеца.