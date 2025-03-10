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10 марта 2025, 17:56 | Обновлено 10 марта 2025, 18:06
1621
0

ФОТО. Вингер Динамо продолжает сиять в Испании. Вот кто его вдохновляет

Лучший отрезок в карьере...

10 марта 2025, 17:56 | Обновлено 10 марта 2025, 18:06
1621
0
ФОТО. Вингер Динамо продолжает сиять в Испании. Вот кто его вдохновляет
Instagram. Георгий Цитаишвили с женой Софией

Георгий Цитаишвили провел очередной успешный матч в чемпионате Испании, забив гол и отдав результативную передачу – его «Гранада» разгромила «Ферроль» со счётом 3:0.

Напомним, что «Гранада» выступает в Сегунде, занимая текущее 8-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

У 24-летнего вингера уже 7 результативных действий, а после рождения первенца в 2024 году он продолжает демонстрировать лучший сезон в карьере (4 гола, 3 ассиста).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Жена София поделилась забавным моментом: их пушистый любимец поддерживает Гио, наблюдая за матчами в форме «Гранады».

Напомним, что Цитаишвили все еще принадлежит киевскому «Динамо».

Его жена – София – дочь агента Эдуарда Мурзы, представляющего интересы бывшего защитника «Шахтера» Ивана Ордеца.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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