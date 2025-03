Кейн – второй англичанин в истории ЛЧ, который принял участие в 50+ голах

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил гол и отдал ассист в игре против «Байера», что помогло ему стать вторым английским игроком в истории Лиги чемпионов, который отметился 50 или более результативными действиями в соревновании (39 голов + 11 ассистов).

11 марта состоялся второй поединок 1/8 финала ЛЧ между командами «Байер» и «Бавария». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

До Кейна этим достижением отметился лишь Дэвид Бекхэм (16 голов, 36 ассистов).

В текущей кампании еврокубка Гарри сыграл 11 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами. «Баварцы» по сумме двух встреч (5:0) вышли в 1/4 финала турнира.

50 - Harry Kane is the second Englishman with 50+ goals and assists combined in UEFA Champions League history (39 goals, 11 assists), along with David Beckham (16 goals, 36 assists). Icons. pic.twitter.com/kkirBFWdZx