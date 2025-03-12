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  4. Кейн – второй англичанин в истории ЛЧ, который принял участие в 50+ голах
Лига чемпионов
12 марта 2025, 23:05 |
303
0

Кейн – второй англичанин в истории ЛЧ, который принял участие в 50+ голах

Гарри в матче против «Байера» отметился голом и ассистом

12 марта 2025, 23:05 |
303
0
Кейн – второй англичанин в истории ЛЧ, который принял участие в 50+ голах
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Баварии» Гарри Кейн забил гол и отдал ассист в игре против «Байера», что помогло ему стать вторым английским игроком в истории Лиги чемпионов, который отметился 50 или более результативными действиями в соревновании (39 голов + 11 ассистов).

11 марта состоялся второй поединок 1/8 финала ЛЧ между командами «Байер» и «Бавария». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

До Кейна этим достижением отметился лишь Дэвид Бекхэм (16 голов, 36 ассистов).

В текущей кампании еврокубка Гарри сыграл 11 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами. «Баварцы» по сумме двух встреч (5:0) вышли в 1/4 финала турнира.

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Байер Бавария статистика Гарри Кейн Лига чемпионов Байер - Бавария Дэвид Бекхэм
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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