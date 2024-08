ОФИЦИАЛЬНО. Волк стал пенсионером. Челси подписал вингера за 60+3 млн евро

11 августа лондонский футбольный клуб Челси официально объявил о подписании 24-летнего португальского вингера Педру Нету из Вулверхэмптона.

Контракт рассчитан на 6 сезонов. В соглашении также есть опция пролонгации еще на один сезон.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, пенсионеры заплатили волкам 60 миллионов евро + 3 млн в качестве бонусов.

Нету уже был представлен на стадионе синих «Стэмфорд Бридж»:

«Я очень благодарен, что присоединился к этому клубу. Я очень много работал в своей карьере, чтобы быть здесь, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в этой футболке», – сказал португалец.

В сезоне 2023/24 Педру Нету провел 20 матчи в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

ФОТО. Педру Нету – игрок Челси

Portuguese forward Pedro Neto signs for Chelsea ✍️



