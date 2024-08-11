ОФИЦИАЛЬНО. Волк стал пенсионером. Челси подписал вингера за 60+3 млн евро
Педру Нету перешел к лондонскому клуб из Вулверхэмптона
11 августа лондонский футбольный клуб Челси официально объявил о подписании 24-летнего португальского вингера Педру Нету из Вулверхэмптона.
Контракт рассчитан на 6 сезонов. В соглашении также есть опция пролонгации еще на один сезон.
Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, пенсионеры заплатили волкам 60 миллионов евро + 3 млн в качестве бонусов.
Нету уже был представлен на стадионе синих «Стэмфорд Бридж»:
«Я очень благодарен, что присоединился к этому клубу. Я очень много работал в своей карьере, чтобы быть здесь, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в этой футболке», – сказал португалец.
В сезоне 2023/24 Педру Нету провел 20 матчи в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
ФОТО. Педру Нету – игрок Челси
Ready to make his mark in Blue.— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2024
Welcome to Chelsea, Pedro Neto! 🔵 pic.twitter.com/XdJvsrdlH5
Portuguese forward Pedro Neto signs for Chelsea ✍️— Premier League (@premierleague) August 11, 2024
What impact will he have at the Blues? 🔵 pic.twitter.com/o4PfCa6Roe
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