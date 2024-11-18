«Возможно случайно Мишка...» Леоненко дал прогноз на матч Албания – Украина

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о ключевом матче сборной Украины в Лиге наций против Албании.

– Ваши ожидания от матча с Албанией?

– Нам нужна только победа. Но если мы выиграем, то только случайно. Закономерно мы победили только Молдову в товарищеском матче. А так нам помогают удаления, плохие пенальти, случайные залеты и тому подобное.

– Рискнете дать прогноз на матч с Албанией?

– Я хочу, чтобы мы победили, хотя бы – 1:0. Возможно, случайно со стандарта залетит, или Мишка 70 пробежит и попадет кому-то в ногу. Но даже если мы победим, то что нам делать в элитном дивизионе? Мы здесь мучаемся с командами, которые не сильнее нас.

Ранее Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией.