«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией
Виктор Леоненко ждет большего от Михаила Мудрика
Бывший футболист Виктор Леоненко поделился эмоциями от игры Михаила Мудрика за национальную команду в матче со сборной Грузии, где Михаил отличился ассистом.
Этого мало. Надо не два матча на уровне отыграть, а немного больше. Когда нет результата, все очень плохие. То, что Мишка 70 пробежал, прострелил, а игрок Грузии забил – это хорошо, но мало. О Мудрике столько пишут, что он самостоятельно победы должен приносить», – заявил Леоненко.
Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Ранее Виктор Леоненко разнес лидеров национальной команды за матч против Грузии.
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