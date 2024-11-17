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  4. «Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией
Лига наций
17 ноября 2024, 15:22 | Обновлено 17 ноября 2024, 15:24
2633
2

«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией

Виктор Леоненко ждет большего от Михаила Мудрика

17 ноября 2024, 15:22 | Обновлено 17 ноября 2024, 15:24
2633
2
«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист Виктор Леоненко поделился эмоциями от игры Михаила Мудрика за национальную команду в матче со сборной Грузии, где Михаил отличился ассистом.

Этого мало. Надо не два матча на уровне отыграть, а немного больше. Когда нет результата, все очень плохие. То, что Мишка 70 пробежал, прострелил, а игрок Грузии забил – это хорошо, но мало. О Мудрике столько пишут, что он самостоятельно победы должен приносить», – заявил Леоненко.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виктор Леоненко разнес лидеров национальной команды за матч против Грузии.

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Михаил Мудрик Виктор Леоненко сборная Украины по футболу Украина - Грузия Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Перець
Якщо б не Мудрик то просрали б матч, Мудрик просто тигр матчу 
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