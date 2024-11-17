«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией

Бывший футболист Виктор Леоненко поделился эмоциями от игры Михаила Мудрика за национальную команду в матче со сборной Грузии, где Михаил отличился ассистом.

Этого мало. Надо не два матча на уровне отыграть, а немного больше. Когда нет результата, все очень плохие. То, что Мишка 70 пробежал, прострелил, а игрок Грузии забил – это хорошо, но мало. О Мудрике столько пишут, что он самостоятельно победы должен приносить», – заявил Леоненко.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виктор Леоненко разнес лидеров национальной команды за матч против Грузии.