Верес – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25
9 августа проходит матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Верес Ровно и Динамо Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Авангард» в Ровно. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучших моментов матча доступны в Telegram!
Украинская Премьер-лига. 2-й тур
Ровно, 9 августа
Верес Ровно – Динамо Киев – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Шапаренко, 15, Буяльский, 44
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Шапаренко, 15 мин.
ГОЛ! 0:2 Буяльский, 44 мин.
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