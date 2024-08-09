Верес – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 августа проходит матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Верес Ровно и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Авангард» в Ровно. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучших моментов матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Ровно, 9 августа

Верес Ровно – Динамо Киев – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Шапаренко, 15, Буяльский, 44

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Шапаренко, 15 мин.

ГОЛ! 0:2 Буяльский, 44 мин.