Неожиданная интрига. Динамо в Ровно одержало победу над Вересом
Киевляне одержали первую победу в новом чемпионате
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Верес» – «Динамо» – 1:2
Голы: Шарай (62) – Шапаренко (16), Буяльский (44)
Предупреждения: Протасевич (30), Мрвальевич (32), Степанюк (59), Вовченко (60), Гончаренко (73) – Кабаев (10), Попов (34), Брагару (86)
«Верес»: Кожухарь, Протасевич (Гакман, 46), Мельник (Луан, 80), Вовченко, Яго, Клец (Кучеров, 46), Гончаренко, Дахновский (Свитюха, 74), Шарай, Степанюк, Мрвальевич (Гайдучик, 46)
«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Попов (Биловар, 68), Михавко, Дубинчак, Волошин, Шапаренко (Пихаленок, 46), Андриевский, Кабаев (Брагару, 46), Буяльский (Лонвейк, 90), Супряга (Пономаренко, 83)
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Стадион «Авангард» (Ровно)
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Але коли в старті Нещерет завжди очікую інтригу.
В минулому сезоні він основним був з Чорноморцем(програли), Металістом (виграли 4-2) і ЛНЗ (1-1) .
І кожен матч за сценарієм однаковий, але Нещерет якось в основі Динамо - це гарантія нервів.
Треба задуматись Шовковському.
Руслан гонит так ошибаться.
аренко тащери, Нещерет постійно несподіванки можна чекати, але в кінці молодець
Но доводить до нервов матч который по сути нужно было закрывать еще в первом тайме - это такой себе расклад!
Нещерету и Сурпряге нужно плотно поработать с психологом!
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!