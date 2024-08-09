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Премьер-лига
Верес
09.08.2024 18:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 19:57 | Обновлено 09 августа 2024, 20:01
2606
35

Неожиданная интрига. Динамо в Ровно одержало победу над Вересом

Киевляне одержали первую победу в новом чемпионате

09 августа 2024, 19:57 | Обновлено 09 августа 2024, 20:01
2606
35
Неожиданная интрига. Динамо в Ровно одержало победу над Вересом

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Верес» – «Динамо» – 1:2

Голы: Шарай (62) – Шапаренко (16), Буяльский (44)

Предупреждения: Протасевич (30), Мрвальевич (32), Степанюк (59), Вовченко (60), Гончаренко (73) – Кабаев (10), Попов (34), Брагару (86)

«Верес»: Кожухарь, Протасевич (Гакман, 46), Мельник (Луан, 80), Вовченко, Яго, Клец (Кучеров, 46), Гончаренко, Дахновский (Свитюха, 74), Шарай, Степанюк, Мрвальевич (Гайдучик, 46)

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Попов (Биловар, 68), Михавко, Дубинчак, Волошин, Шапаренко (Пихаленок, 46), Андриевский, Кабаев (Брагару, 46), Буяльский (Лонвейк, 90), Супряга (Пономаренко, 83)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 35
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avk2307
Я гру не дивився, тільки приїхав.
Але  коли в старті Нещерет завжди очікую інтригу.
В минулому сезоні він основним був з Чорноморцем(програли), Металістом (виграли 4-2) і ЛНЗ (1-1) .
І кожен матч за сценарієм однаковий, але Нещерет якось в основі Динамо - це гарантія нервів.
Треба задуматись Шовковському.
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+6
Умник
Очень.длинная лавка как же круто.
Руслан гонит так ошибаться.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
zhyr
Схоже Динамо після Партизану вирішили, що будуть всіх однією лівою обігрувати. Сподіваюсь сьогоднішній матч опустить їх на землю. 
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+5
Remark
Чемпіонський старт 👌
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+3
Степан Шія
Кротодрочери одразу понабігали
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+3
Перець
Супряга баласт,Піхальонок,Брагару,Буяльський,Шап
аренко тащери, Нещерет постійно несподіванки можна чекати,  але в кінці молодець 
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+3
adidas777
У чому інтрига?  У тому, що Верес забив гол? А ви як хотіли, щоб лідери наші без боротьби всі матчі вигравали?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Конечно главное что есть три очка 
Но доводить до нервов матч который по сути нужно было закрывать еще в первом тайме - это такой себе расклад!
Нещерету и Сурпряге нужно плотно поработать с психологом!
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+3
Показать Скрыть 8 ответов
Микола Захарченко
З перемогою ! Грали добре в першому таймі , але - просідав центр без Бражка , Супрязі потрібно розібратися зі своїм психологічним станом , або йти в оренду , дуже низька реалізація - потрібно працювати далі , бо це вилазить боком в Єврокубках . Нещерет мабуть збирається пробиватися в основу на своїх помилках , добре що врятував наприкінці . Шапа , Буя на рівні , сподобався Брагару , Пономаренко за 10 хвилин показав себе краще ніж Супряга за 85 ...
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+2
Pavel_i_CO
Всіх з перемогою!! Нещерет реабілітувався в кінцівці. Пономаренко вкрав у команди третій гол. 
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+1
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George1
Нещерет в конце матча спас 3 очка, ну и гол пропущенный тоже на его совести 
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0
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TolsTIyELF
Супрягу нужно просто ставить вместо Кабаева. Брагау вышел и мог забить 4 мяча только потому, что вингер. У Супряги есть скорость, но  стиль Динамо с прижиманием соперника а после пасами на Шапу Бую не даёт эту скорость показать.  Нещерет потянул сложный мяч, может ему просто нужен опыт. 
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0
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Nick.Grabowski
Тобто новина про рядовий матч УПЛ на головній замість Олімпіади? Реально? 
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-1
Гнус
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Citrullus lanatus
Спарринг в хату. )   В Глазго наступил сезон дождей.  Так что в тему.   А вот если бы сыграли в 1 туре, то вряд ли бы отдали победу небу в матче со скоттам.    Пусть теперь шипы сразу ставят на дождь.
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-13
Chieftain
Хтось дивився гру, як грало лайно суркисів (динамо) на срібло чи на бронзу у чемпіонаті!?
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-15
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