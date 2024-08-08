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Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 13:51 | Обновлено 08 августа 2024, 14:54
810
1

Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Между играми Лиги чемпионов киевляне отправились в Ровно для старта в Премьер-Лиге

08 августа 2024, 13:51 | Обновлено 08 августа 2024, 14:54
810
1
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Во втором туре нового чемпионата страны по футболу в пятницу 9 августа в Ровно местный «Верес» будет принимать «Динамо». Если для хозяев поля это будет уже второй поединок нынешнего сезона в Премьер-Лиге, то подопечные Александра Шовковского только начинают турнир, так как первый тур они пропускали. Теперь же, с учетом матчей Лиги чемпионов, динамовцы должны провести три матча за 8 дней.

Верес

Стартовую игру сезона 2024-2025 годов футболисты «Вереса» тоже проводили у себя дома на родном стадионе «Авангард», когда принимали львовские «Карпаты». Тот матч завершился вничью 0:0 и принес хозяевам больше огорчений, чем положительных эмоций.

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Это подтвердил главный тренер ровненского клуба Олег Шандрук на послематчевой пресс-конференции: «Команда разочарована. Это показатель того, что сегодня мы были ближе к победе. Не скажу, что мы создали очень много. Но этого должно быть достаточно, чтобы победить хотя бы с минимальным счетом».

Надо отметить, что в поединке с «Карпатами» на поле вышли сразу четыре футболиста, которых не было в «Вересе» в предыдущем сезоне. Хотя Роман Гончаренко и Руслан Степанюк ранее уже выступали за этот клуб и особого времени на адаптацию им не понадобилось. Более того, Степанюк сразу же получил капитанскую повязку. Но забить гол в ворота соперников не удалось и это больше всего огорчило наставника.

Что касается предстоящего матча с «Динамо», то в Ровно все помнят, как «Верес» во втором круге прошлого чемпионата страны здесь сыграл вничью с киевлянами 1:1. И местные болельщики очень надеются, как минимум, на повторение подобного результата.

Динамо

Для киевских футболистов это будет уже четвертый официальный матч нового сезона. Три из них прошли в квалификации Лиги чемпионов. И если первые два принесли хорошие положительные эмоции (две крупные победы над белградским «Партизаном» 6:2 и 3:0), то концовка встречи с шотландским «Глазго Рейнджерс» все смазала. Динамовцы пропустили гол на последних секундах, что стоило им победы. В итоге получилась только ничья 1:1.

Теперь, чтобы вернуть игрокам уверенность и с хорошим настроением отправиться в Шотландию, надо постараться выиграть матч Премьер-Лиги у «Вереса» и желательно убедительно. Предпосылки для этого имеются, даже учитывая то, что тренерский штаб наверняка пойдет на ротацию состава. Предыдущие матчи показали, что команда сейчас находится в хорошей форме и у Александра Шовковского есть выбор практически на каждую позицию.

А еще важно для «Динамо» удачно стартовать в новом чемпионате, в котором они наверняка снова будут бороться за золотые медали. Как сказывается на финише турнира каждое потерянное очко, они прекрасно знают. Поэтому для гостей любой другой результат, кроме победы, будет означать неудачу.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники встречались 15 раз. У «Динамо» 12 побед, «Верес» выиграл только один матч, и еще дважды команды играли вничью, в том числе и в прошлом чемпионате (о том поединке уже шла речь выше). Разница забитых и пропущенных мячей 41-8. В первом круге сезона 2023-2024 годов у себя в Киеве (кстати, матч был перенесен на май и проходил уже после поединка второго круга) «Динамо» добилось успеха 3:0. У победителей голы забили Ярмоленко, Пономаренко и Шепелев.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко, Кучеров, Яго, Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Михавко, Попов, Дубинчак, Андриевский, Бражко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

Прогноз на противостояние:

То, что «Верес» окажет серьезное сопротивление динамовцам, сомневаться не приходится. Но все-таки класс киевлян явно повыше, к тому же они раньше набрали хорошую форму, учитывая игры в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому поставим на победу «Динамо» 3:1.

9 августа, пятница

«Верес» – «Динамо»
Ровно. Стадион «Авангард». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ВЕРЕС ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua — 1:3
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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FunnyCat_____
Удачи самому титулованному и популярному клубу Украины!
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