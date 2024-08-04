Олег ШАНДРУК: «Мы сегодня больше потеряли, чем приобрели»

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал стартовый поединок УПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Карпатами» (0:0).

«Команда разочарована. Это показатель того, что сегодня мы были ближе к победе. Не скажу, что мы создали очень многое. Но этого должно быть достаточно, чтобы победить хотя бы с минимальным счетом.

О погоде – она была великолепна. Понимаю, что болельщикам было не очень удобно. Но для игроков это идеальная футбольная погода, где быстро двигается мяч, много борьбы и эмоций. Понимаем, что пока не те скорости. Но это только первый тур и было бы удивительно, если бы мы сыграли на полном максимуме. Думаю, игра команды сегодня болельщикам должна понравиться.

Да, мы сегодня больше потеряли, чем получили. Были прекрасные моменты у Марко Мрвальевича, у Яго. Но это уже в прошлом. Теперь задача – готовиться к «Динамо».

О заменах – нам пока не хватает конкуренции и свежести. Я уже говорил, мы все еще в процессе комплектации. Если бы была возможность качественно сменить фланговых нападающих – это могло повлиять на счет матча. К сожалению, именно там мы пока недоукомплектованы. Надеемся изменить это до завершения трансферного окна. Потому что понимаем, что Виталий Дахновский и Владислав Шарай в конце игры уже не могли сыграть так же остро, как в начале.

Хочу при случае поздравить Михаила Протасевича с удачным дебютом в составе первой команды. К сожалению, он не доиграл из-за проблемы с коленным суставом. Пока не знаем, как все серьезно.

Руслан Степанюк? Понимаю, что от него все очень много ожидают. То, что он делает в команде, заслуживает уважения. Нам не хватало такого игрока, ведущего за собой коллектив. Потому что мы омолаживаем коллектив. И он очень ценен для нас, – сказал Шандрук.