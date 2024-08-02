В субботу, 3 августа, в первой игре нового, 34-го по счету, чемпионата Украины «Верес» будет принимать географических соседей из «Карпат». Для львовского клуба это будет дебютная игра в УПЛ.

Верес

На финише прошлого сезона «Вересу» пришлось проводить еще матчи плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе Украины. Подопечные Олега Шандрука сумели одолеть «Эпицентр» и сохранить место в УПЛ. Во время летнего межсезонья игроки «Вереса» провели два сбора — у себя дома, а также в Киеве, и сыграли восемь спаррингов. В последней товарищеской игре, состоявшейся 26 июля, «Верес» уступил «Оболони» со счетом 2:5.

Беспроигрышная домашняя серия «красно-черных» в УПЛ длится 4 игры: по две победы и ничьи. Пропускной сериал подопечных Олега Шандрука с предыдущего сезона длится 8 игр – 13 голов. С особым настроением готовится к западному дерби новичок «Вереса» Андрей Кожухарь, который в прошлом сезоне выступал именно за «Карпаты». Летом «Верес» также пригласил опытных Руслана Степанюка из «Ворсклы» и Романа Гончаренко из «Колоса».

Карпаты

«Карпаты» были созданы 14 октября 2020 года и за менее чем четыре года получили путевку в УПЛ. Футбольный путь «зелено-белых» начался в Чемпионате Украины среди любителей. Затем были выступления среди профессионалов – во Второй лиге (один сезон) и Первой лиге (два). На профессиональном уровне во всех турнирах «Карпаты» под руководством сначала Андрея Тлумака, а в прошлом сезоне – Мирона Маркевича, провели 72 игры, в которых всего было задействовано 72 игрока.

В матче с «Вересом», как у руля «Карпат», так и в УПЛ дебютирует новый главный тренер львовского клуба 37-летний Владислав Лупашко, который станет 300-м главным тренером в УПЛ за всю историю Чемпионатов Украины. Недавно новичками «зелено-белых» стали 20-летние игроки. Это вратарь Яков Кинарейкин, который в прошлом сезоне провел за «Днепр-1» 8 игр в УПЛ и 6 матчей в еврокубках. Будет выступать за карпатовцев и бразильский защитник Жан Педрозу, защищавший цвета бразильской «Куритибы». Интересно, что семья прадедушки Педрозу – из Украины.

Статистика встреч

«Верес» и «Карпаты» ранее не встречались в официальных турнирах. Так что, матч на стадионе «Авангард» откроет счет матчей в западном дерби.

Фемида

Арбитром матча назначен Андрей Коваленко (Полтава), который в УПЛ провел 42 матча. Ранее «Верес» при Коваленко провел один матч в чемпионате и в гостях потерпел поражение. Для «Карпат» этот арбитр станет первым в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Верес» в предыдущих четырех домашних матчах в УПЛ не проигрывал, дважды сыграв вничью. «Карпаты» постараются достойно стартовать в элитном дивизионе. Прогнозируем боевую ничью на стадионе «Авангард».

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Смиян, Гончаренко, Мельник, Морозко, Кучеров, Яго, Дахновский, В. Шарай, Мрвальевич, Степанюк.

«Карпаты»: Кемкин, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Полегенько, Чачуа, Альварес, Костенко, Кузык, Стенио, Иґор Невес.

3 августа, суббота